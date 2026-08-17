Alianza Verde critica que arranque la media veda tras un verano "duro" por incendios y pide pararla en zonas afectadas

Archivo - Un cazador, en foto de archivo - JCCM - Archivo

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido ecologista Alianza Verde ha criticado que la temporada de media veda de caza arranque en regiones como Castilla-La Mancha tras lo que considera un verano "duro por los incendios", al tiempo que ha pedido que se suspenda el permiso en las zonas especialmente afectadas por las llamas en las últimas semanas.

En nota de prensa, apunta la formación que no se entiende "cómo es posible que se haya permitido arrancar con total normalidad la media veda" tras un verano "durísimo en el que los incendios han arrasado como nunca el territorio".

Tal y como recuerdan, ya pidieron a los gobiernos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura "prohibir la caza al menos durante un año y en un perímetro de seguridad de 30 kilómetros en torno al límite de los incendios forestales y las zonas afectadas"; además de que esta suspensión se extendiera "durante al menos un año para garantizar la mínima recuperación y regeneración de los espacios naturales y las poblaciones de fauna local".

"Debería primar el bien común, y los gobiernos autonómicos, que para eso están, deberían tomar decisiones para protegerlo, tanto el territorio, como la naturaleza y la fauna que lo habita", aseguran desde Alianza Verde.