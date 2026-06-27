Almadén devuelve el brillo a su plaza de toros hexagonal y prepara la reapertura de su hotel "único en el mundo"

1099884.1.260.149.20260627104527 La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, en la plaza de toros hexagonal de la localidad. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Almadén, única en el mundo por su planta hexagonal, concentrará la principal actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Paisaje Minero de Almadén' con el objetivo de conservar y poner en valor el monumento, renovar su iluminación y preparar la reapertura del singular hotel situado en su interior.

El proyecto, financiado con fondos europeos, permitirá rehabilitar las fachadas y el interior del monumento, mejorar su iluminación artística y adquirir el equipamiento necesario para reabrir el hotel de 25 habitaciones situado en las antiguas viviendas que en su día ocuparon los mineros de la localidad y sus familias.

Las obras abarcan la pintura exterior e interior del conjunto, incluidos los techos, las tablas del ruedo, los burladeros, las barreras, las puertas, las rejas y las carpinterías de madera. También se limpiarán, revisarán y repararán los dos primeros metros del tejado para mejorar la conservación y la seguridad del edificio.

La plaza contará además con una iluminación eficiente en el coso y con un sistema artístico de luces LED que permitirá iluminar su fachada exterior con distintos colores.

La alcaldesa, Raquel Jurado, en una entrevista con Europa Press, considera que esta intervención será el "proyecto estrella" de un plan dotado inicialmente con 3,8 millones de euros para siete municipios de la comarca, aunque la ejecución rondará una cantidad superior a los tres millones de euros.

La actuación permitirá recuperar no solo la imagen del monumento más reconocible de Almadén, sino también uno de sus principales recursos turísticos. En el interior de sus seis lados se encuentra un alojamiento que conserva parte de la historia cotidiana de las familias que vivieron vinculadas a las minas de mercurio.

El hotel ocupa las antiguas casas levantadas dentro de la plaza para los mineros. Sus 25 habitaciones son diferentes entre sí y algunas mantienen elementos de aquellas viviendas, como cantareras o chimeneas, de modo que la estancia permite acercarse a la historia del municipio desde el propio alojamiento.

El establecimiento dispone también de restaurante y, durante su anterior etapa de funcionamiento, acogió bodas, celebraciones y distintos eventos. El Ayuntamiento confía en que su reapertura permita recuperar esa actividad y reforzar la oferta hotelera de una localidad que busca prolongar la estancia de sus visitantes.

Para Raquel Jurado, dormir dentro de la plaza supondrá alojarse en uno de los espacios hoteleros más singulares de Castilla-La Mancha y en un hotel "único en el mundo", ya que en ningún otro lugar que no sea en Almadén podrá dormirse en una plaza de toros que, a su vez, es también única por su planta hexagonal.

El visitante puede contemplar el coso desde el propio edificio y coincidir con actividades como el ciclo 'Teatro en la Plaza', celebrado durante agosto, o las rutas nocturnas con espectáculos de luz sobre la historia de Almadén.

Para la alcaldesa, es "nuestro símbolo" y "nuestro icono", además del recurso por el que más preguntan los visitantes cuando Almadén presenta su oferta en ferias turísticas como Fitur.

Jurado ha explicado que, una vez finalicen las obras y quede completado el equipamiento del hotel, el Ayuntamiento sacará a licitación la explotación del establecimiento hostelero, con la confianza de que pueda volver a estar operativo cuanto antes.

UN MUSEO Y UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN

A pocos metros de la plaza de toros se está preparando el museo dedicado a la pintora local Sofía Reina. Su cercanía al coso, a escasos metros, permitirá concentrar varios atractivos culturales en un mismo entorno.

La artista, hija de minero y nombrada hija predilecta de Almadén, expresó su deseo de que parte de su obra permaneciera en su pueblo natal. El nuevo museo permitirá conservar ese legado y sumar un importante recurso cultural al entorno de la plaza de toros.

El plan contempla también la reapertura del centro de interpretación de la Real Cárcel de Forzados, situada en la Escuela de Minas de la UCLM en la localidad, donde se reproducirá la historia de los presos obligados a trabajar en las minas y permite comprender mejor las ruinas conservadas en el recinto.

OTRAS ACTUACIONES

En el Parque Minero se renovará la iluminación con sistemas más eficientes. También se han adquirido equipos y maquinaria para mejorar la limpieza, el mantenimiento y la preparación de distintos espacios turísticos de Almadén.

Además, el Ayuntamiento ha adquirido el conocido como 'Jardín de Don Emiliano', una amplia zona situada junto al Hospital de Mineros que será rehabilitada como espacio verde para vecinos y visitantes.

Otra de las actuaciones ha sido la adquisición de un terreno junto al parque Julián Lozano que funcionará como estacionamiento para vehículos y autobuses turísticos.

Estas intervenciones se completarán con la restauración de un antiguo documental sobre las minas de Almadén y con campañas de promoción destinadas a dar a conocer el patrimonio minero, histórico y cultural de la localidad.

El Ayuntamiento espera que la ampliación de la oferta turística genere actividad en los hoteles, restaurantes y comercios de Almadén.

Según Raquel Jurado, el siguiente paso deberá llegar de la iniciativa privada, mediante nuevos alojamientos, propuestas gastronómicas y actividades vinculadas al senderismo, las rutas a caballo y el entorno natural del municipio.

Estas intervenciones se completarán con acciones de difusión para dar a conocer el patrimonio minero, histórico y cultural de una localidad que, pese a contar con una declaración de Patrimonio Mundial, sigue siendo una gran desconocida para buena parte de los potenciales visitantes.