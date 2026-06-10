Almadén estrenará el próximo curso 'Conecta Talento 2+3' para obtener en 5 años una doble titulación de FP y Universidad

Presentación del XIX Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores Almadén. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Almadén se convertirá el próximo curso 2026-2027 en el primer municipio de Castilla-La Mancha en implantar el innovador programa 'Conecta Talento 2+3', una iniciativa conjunta del Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que permitirá al alumnado obtener una doble titulación de Formación Profesional y universitaria en un plazo de cinco años.

Así lo ha anunciado este miércoles la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, durante su visita al XIX Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores, donde ha destacado que este nuevo itinerario formativo "supone un paso decisivo para seguir conectando la educación con el empleo, facilitando que nuestros jóvenes puedan ampliar su formación sin abandonar su territorio y acceder a mayores oportunidades profesionales".

En concreto, Almadén albergará uno de los dos proyectos piloto previstos en toda Castilla-La Mancha mediante la conexión entre el ciclo formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial que se imparte en el IES 'Mercurio' y el Grado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.

La delegada ha explicado que el programa permitirá al alumnado simultanear el segundo curso de Formación Profesional con una formación complementaria que facilitará el reconocimiento de hasta 60 créditos en la Universidad. Posteriormente podrán completar el grado universitario en tres cursos académicos adicionales, obteniendo así dos titulaciones oficiales en un itinerario integrado.

Blanca Fernández ha señalado que esta iniciativa refleja la apuesta del Ejecutivo autonómico por flexibilizar los itinerarios formativos y favorecer una mayor conexión entre la Formación Profesional, la Universidad y el tejido empresarial. "Queremos que quienes descubren su vocación a través de la FP puedan seguir avanzando en su formación sin encontrar barreras, ampliando sus posibilidades de desarrollo profesional", ha indicado.

Además, ha subrayado la importancia estratégica de Almadén para este proyecto pionero, al contar con una oferta educativa singular que integra formación profesional y estudios universitarios de ingeniería en un entorno rural. En este sentido, ha destacado que la puesta en marcha del programa contribuirá a atraer alumnado, reforzar la actividad educativa de la comarca y consolidar a Almadén como referente formativo e industrial.

IMPULSO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El anuncio se ha producido en el marco del XIX Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores, una iniciativa organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) que reúne durante dos jornadas a alumnado de nueve centros educativos de la provincia con el objetivo de prestigiar la Formación Profesional y visibilizar las oportunidades laborales que ofrece el sector de la electricidad, la electrónica y las instalaciones.

Durante su intervención, Blanca Fernández ha agradecido a APES la organización de una cita que contribuye a motivar al alumnado y a acercar el ámbito educativo al empresarial. "La Formación Profesional ofrece hoy enormes oportunidades de empleo y desarrollo personal, y actividades como este concurso ayudan a despertar vocaciones y a poner en valor el talento de nuestros jóvenes".

Asimismo, ha valorado que la celebración del certamen en Almadén supone un reconocimiento al trabajo realizado por el IES 'Mercurio' y al papel que desempeñan los municipios rurales como espacios de innovación, formación y generación de oportunidades.

En esta edición participan estudiantes procedentes de los institutos 'Mercurio' de Almadén, 'Juan Bosco' de Alcázar de San Juan, 'Hermano Gárate' y 'Torreón del Alcázar' de Ciudad Real, 'Juan D'Opazo' de Daimiel, 'Azuer' de Manzanares, 'San Juan Bosco' de Puertollano, 'Francisco García Pavón' de Tomelloso y 'Gregorio Prieto' de Valdepeñas.

MÁS DE 11.700 PLAZAS DE FP PARA EL PRÓXIMO CURSO

La delegada de la Junta ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ofertará 11.710 plazas de Formación Profesional en la provincia de Ciudad Real para el próximo curso, distribuidas en 248 ciclos formativos y 12 cursos de especialización impartidos en 47 centros educativos y dos centros de educación de adultos.

Además, ha destacado que la región continúa avanzando en la modernización de la Formación Profesional a través de una estrecha colaboración con las empresas, con el objetivo de adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral. Actualmente, 3.256 empresas colaboran en la provincia con los centros educativos y más de 5.300 estudiantes realizan formación en entornos laborales con alta en la Seguridad Social durante el presente curso académico.

"Estamos ante una Formación Profesional moderna, innovadora y plenamente conectada con las necesidades de las empresas y de los territorios. Cada vez son más los jóvenes que la eligen porque ofrece cualificación, empleo y oportunidades de futuro", ha destacado Blanca Fernández.

La delegada también ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en una nueva Ley de Formación Profesional con la que aspira a convertirse en la primera comunidad autónoma en regular de forma integral esta materia, consolidando el modelo dual y reforzando la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo.