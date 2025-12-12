Reunión mantenida entre la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, y el presidente de APES, Francisco Javier Chacón. - AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

CIUDAD REAL, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad ciudadrealeña de Almadén será sede del Concurso de Jóvenes Instaladores Eléctricos 2026, gracias a la alianza entre su Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES).

Así se ha acordado tras la reunión mantenida entre la alcaldesa, Raquel Jurado, y el presidente de APES, Francisco Javier Chacón, en la que se ha formalizado la colaboración institucional para que el municipio forme parte activa de la organización del Concurso de Jóvenes Instaladores Eléctricos 2026.

Según informa el Consistorio, el acuerdo refleja una excelente sintonía entre ambas entidades, alineadas en su objetivo común: apostar por el talento joven, dignificar los oficios técnicos y fortalecer el tejido industrial de la comarca.

El concurso, organizado por la -Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia, es uno de los eventos educativos y técnicos más relevantes del sector en la provincia de Ciudad Real.

En él participan alumnos de Formación Profesional de centros educativos especializados en electricidad, electrónica y telecomunicaciones, quienes se enfrentan a retos reales del oficio en un ambiente de sana competencia, compañerismo y superación.

Desde el Ayuntamiento de Almadén se ha destacado que este tipo de iniciativas colocan al municipio en el centro del mapa de la innovación educativa y la empleabilidad técnica, generando sinergias entre centros de FP, empresas, administraciones y asociaciones sectoriales.

"Creemos firmemente en nuestra juventud y en la Formación Profesional como motor de futuro. Este concurso no solo visibiliza el talento, también crea oportunidades reales en nuestra comarca", ha declarado la alcaldesa.

Por su parte, el presidente de APES ha subrayado la importancia de contar con el respaldo de ayuntamientos comprometidos como el de Almadén: "Esta alianza demuestra que, cuando las instituciones locales apuestan por la FP y por el desarrollo industrial, el resultado es una comarca más viva, con empleo, formación y orgullo profesional. Estamos muy agradecidos por la disposición y el entusiasmo del Ayuntamiento de Almadén".

Además del apoyo institucional, el Ayuntamiento se ha comprometido a facilitar la implicación del tejido empresarial comarcal, promoviendo que empresas locales se sumen como patrocinadoras y colaboradoras del evento.

Esta colaboración refuerza el objetivo de APES de extender el valor de la FP más allá de los centros educativos, promoviendo una red de apoyo entre empresas, asociaciones y administraciones que garantice el relevo generacional en oficios clave como el de electricista, cada vez más necesario en un contexto de transición energética y digitalización.

La edición 2026 del concurso promete ser una gran cita educativa, técnica y social, que convertirá a Almadén en un referente de talento, formación y compromiso con el futuro.