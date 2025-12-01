Almagro, Almadén, Sigüenza y Toledo demandan financiación, política útil o turismo de calidad para preservar patrimonio - CLUB CONECTA

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Almagro, Almadén, Sigüenza y Toledo han reivindicado este lunes una mayor financiación, el llevar a cabo una política útil, más vivienda o un turismo de calidad con el fin de salvaguardar el patrimonio de estos municipios castellanomanchegos.

Peticiones que han hecho el alcalde de Almagro, Francisco Ureña; la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado; la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino; y el concejal de Turismo de Toledo, José Manuel Velasco, en la mesa redonda 'Ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha como motor turístico y económico', que se ha desarrollado dentro del II foro de la Asociación Club Conecta.

En este sentido, el alcalde de Almagro ha puesto el foco en que la financiación local tiene que servir para preservar la riqueza patrimonial que tienen algunos municipios como Almagro, ya que gran parte de sus edificios son del propio Ayuntamiento "y con los presupuestos que tiene el Ayuntamiento es muy difícil poder abordar esa situación".

Del mismo modo, se ha referido a una problemática que "tiene algún día que abordarse" como es la tasa turística. "Eso lo tiene que legislar el propio Parlamento regional, de tal manera que nos dé la posibilidad a los municipios que podamos ponerla o no ponerla", ha agregado.

Finalmente, se ha referido al número de personas que visitan estos municipios y el hecho de que aunque sea la "forma de vida" de estas ciudades, debe también organizarse "de alguna manera, de tal manera que hagamos compatible la vida y la satisfacción de vivir en un pueblo bonito con que los demás disfruten también de esa vida".

POLÍTICA ÚTIL AL PIE DEL TERRENO

Para la alcaldesa de Almadén las reivindicaciones del municipio se resumen en llevar a cabo una "política útil al pie del terreno" llevada a la gestión municipal, por lo que ha puesto como ejemplo el de la España vaciada. "Se nos llena la boca de hablar de la España vaciada y que hemos hecho cosas, pero si esas cosas no se traducen en un efecto real y en un resultado real, no tiene mucho sentido".

"Yo siempre digo que los ayuntamientos somos los representantes de nuestros vecinos, que hay que escuchar a los vecinos y tenemos que decir lo que es útil para cada uno de nuestros pueblos", ha manifestado, para agregar que Almadén tiene "muchísimas necesidades" para que desde el Ayuntamiento se puedan atender todos los recursos patrimoniales y turísticos que atesora y que puedan ser útiles al ciudadano.

En este punto ha puesto como ejemplo también el plan de sostenibilidad que se le adjudicó al Ayuntamiento de Almadén como gestor para ejecutarlo en los ocho municipios de la comarca, para decir que ahora habrá "un problema" tanto para ejecutar esos planes como para justificarlos. "Yo, sinceramente, beneficio frente al esfuerzo o incluso la propia incapacidad, pues no lo veo".

La alcaldesa de Sigüenza ha rebatido a la regidora de Almadén sobre los planes de sostenibilidad turísticos para afirmar que el de Sigüenza ha permitido "con mucho esfuerzo" invertir 1,5 millones de euros en la localidad, "que es lo que nos ha abierto el camino para estar en esa línea primera para convertirnos en Patrimonio de la Humanidad".

Respecto a las peticiones que hace para preservar el patrimonio de Sigüenza, ha indicado que "es fundamental" la normativa, lamentado que los ayuntamientos pequeños se tengan que enfrentar a gestiones administrativas "muy similares" a un consistorio de cualquier capital provincial.

También se ha referido la alcaldesa de Sigüenza a la tasa turística para afirmar que es "totalmente partidaria" de que los pequeños municipios puedan tener esa opción y que cada uno vaya implementándola según las necesidades de su municipio; para a nivel general "para todos", reivindicar el Estatuto del Pequeño Municipio y vivienda.

PROMOCIÓN TURISMO DE CALIDAD

Por último, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Toledo ha basado sus peticiones en una promoción del turismo de calidad así como en la financiación para rehabilitación de patrimonio o para políticas de turismo, que ha defendido como "algo bueno".

"Cuando se habla de que vas a poner una tasa o vas a empezar a cobrar algo por visitar algún sitio, parece que al principio a la sociedad le da reparo pero las cosas sin financiación no pueden funcionar y lo que es de todos, que es el patrimonio, necesita financiarse para rehabilitarse o las actividades turísticas necesitan tener un valor para poder reinvertir luego en vivienda o en mejoras para nuestra ciudad", ha argumentado.

Velasco ha hablado también de conciliación turística frente a la "turismofobia" y aquellos que hablan de que el turismo "es el enemigo de muchos lugares", ha indicado, para defender que "es una fuente riqueza para nuestras ciudades y un punto muy importante".