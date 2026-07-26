Almorox (Toledo) pide a los vecinos mantener la "calma" y evitar difundir información no oficial sobre los incendios

Nube de humo en Almorox (Toledo) por el incendio forestal - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almorox (Toledo) ha pedido a los vecinos mantener la "calma", respetar las indicaciones de las autoridades y evitar difundir información no oficial sobre los incendios.

"Seguimos publicando toda la información oficial que nos trasladan los servicios de emergencia y los organismos competentes. Si en algún momento no hay nuevas actualizaciones, no debemos alarmarnos; en muchas ocasiones, eso significa que la situación se mantiene estable y que los equipos continúan trabajando sobre el terreno".

El consistorio, a través de varios comunicados en sus redes sociales, también ha agradecido el "enorme" esfuerzo de todos los medios que están actuando en la extinción del incendio. "Están trabajando sin descanso, día y noche, para proteger a las personas y nuestro entorno".

En cuanto a Almorox, se mantienen las mismas restricciones: La carretera hacia El Pinar continúa cortada y las dos urbanizaciones permanecen evacuadas.

CALIDAD DEL AIRE

Asimismo, el consistorio ha informado a la población de que, hasta este momento, Almorox no ha recibido ninguna restricción oficial relacionada con la calidad del aire por parte de las autoridades competentes.

No obstante, el Ayuntamiento apela al sentido común y recomienda seguir unas medidas básicas de precaución, especialmente si se percibe humo en el ambiente: Las personas con problemas respiratorios, menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables deben evitar la exposición al humo.

Además, se aconsejar mantener las ventanas cerradas si el humo llega a sus viviendas y evitar realizar actividad física intensa al aire libre en las zonas donde haya presencia de humo.

"Estas son recomendaciones preventivas. Actualmente no existe ninguna restricción oficial sobre la calidad del aire. Seguiremos informando puntualmente a la ciudadanía si las autoridades competentes comunican cualquier novedad".