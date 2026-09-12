Alumnado de FP podrá realizar prácticas en los distintos servicios, unidades y organismos de la Administración regional

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el consejero de Educación, Amador Pastor, en rueda de prensa. - JCCM

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha facilitará que el alumnado de Formación Profesional de los centros públicos de la región pueda realizar su periodo de formación en empresa en los distintos servicios, unidades y organismos de la Administración regional.

Para ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha suscrito un acuerdo de colaboración y un convenio con la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas. El objetivo es convertir los diferentes organismos de la Junta en entornos formativos de referencia, en los que el alumnado pueda adquirir competencias profesionales en contextos reales de trabajo y reforzar la conexión entre su formación y las necesidades del sector público autonómico.

Los acuerdos tendrán una incidencia especialmente relevante en las familias profesionales de Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento, que se imparten en más de 77 centros educativos de Castilla-La Mancha y cuentan con más de 14.500 alumnos matriculados, según ha informado la Junta en nota de prensa.

De esta forma, el alumnado podrá completar su formación en ámbitos directamente relacionados con estas enseñanzas, como la modernización administrativa, la transformación digital de los servicios públicos, la gestión documental, el desarrollo tecnológico, el mantenimiento de infraestructuras o el soporte a los sistemas de información.

ABIERTO A OTRAS FAMILIAS PROFESIONALES

Los acuerdos nacen, además, con una vocación abierta y flexible. Así, en función de las necesidades detectadas por los centros educativos y las diferentes unidades administrativas, podrán incorporarse estudiantes de otras familias profesionales cuyos perfiles y competencias se adapten a las actividades y proyectos desarrollados por la Administración regional.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en una Formación Profesional vinculada a entornos reales de trabajo y orientada a mejorar la preparación y empleabilidad del alumnado. La propia información oficial de la Junta sitúa la formación en empresa como uno de los ámbitos destacados de la actual Formación Profesional de Castilla-La Mancha.