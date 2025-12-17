Alumnos de la Escuela Cruz Novillo de Cuenca retratan la realidad de las prisiones en el cómic 'Los Olvidados'. - EUROPA PRESS

La Escuela de Arte Cruz Novillo de Cuenca y la Cátedra Justicia y Prisión de la Universidad de Castilla-La Mancha han unido fuerzas para la creación del cómic 'Los Olvidados', creado para acercar la realidad penitenciaria a los más jóvenes y desmontar prejuicios.

Este miércoles se ha presentado este proyecto coordinado por Sandra Ramírez-Cárdenas con el acompañamiento académico de Francisco Javier de León y Angustias Alcázar, en el que los alumnos, de la mano de sus profesores y de expertos en derecho penal y tras haber tenido contacto con instituciones penitenciarias y con personas privadas de libertad, han desarrollado todo el proceso: los guiones, los dibujos y los mensajes finales.

El director de la Cátedra Justicia y Prisión, Javier de León, ha explicado que este es uno de los proyectos que impulsan desde el programa Prisión Abierta, que intenta llevar el conocimiento de las prisiones al exterior y en particular a los adolescentes.

En este caso se ha aprovechado el módulo de cómic de la Escuela Cruz Novillo para crear un producto realizado durante dos años "en los que los autores que son los verdaderos protagonistas han podido visitar alguna prisión, han tenido relación con internos y han conseguido romper estereotipos y una imagen que no se corresponde con la realidad".

"Se trata de conocer o de vivir las experiencias a través de las palabras y aprender qué es aquello que nos puede llevar a tener un problema grave en nuestra vida y aprender cómo evitarlo", ha añadido, que ha recordado que los presos "son personas que van a volver a la sociedad, queremos que se relacionen sin incumplir las normas y, por lo tanto, es importante que la sociedad esté dentro y que siga colaborando con ellos".

"UN TRABAJO SERIO, CON RIGOR Y QUE SE ALEJA DEL MORBO"

Entre los invitados a la presentación se encontraba el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que esta publicación se distribuirá por los centros de Cuenca primero y de Castilla-La Mancha después, "para que la juventud conozca, con un lenguaje sencillo, lo que sucede en una prisión y sobre todo y lo que es más importante evitar llegar a una".

Ortiz ha alabado el trabajo de los autores "porque es serio, tiene rigor y se aleja del morbo" y, en función de su éxito, no descarta que pueda ser difundido en otras regiones de España.

Por su parte, Mar Torrecilla, viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, ha animado a todas las personas a que lean este cómic 'Los Olvidados', que nace de "una colaboración entre varias instituciones, y cuando eso ocurre, el producto final es magnífico".

Torrecilla ha destacado que la Escuela Cruz Novillo "es de las pocas que tiene el ciclo formativo de grado superior de cómic, lo que convierte a Cuenca en un polo de innovación".

Sobre el cómic, la viceconsejera ha comentado que Los Olvidados nace de un trabajo "absolutamente humano y cargado de valores".

También han asistido el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.

Esta última institución apoya la cátedra Justicia y Prisión de la UCLM, impulsora de un cómic que aborda "de una forma fresca una problemática que afecta a la sociedad en general".