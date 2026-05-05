Álvaro Bautista, Ella Martín, Fernando Alarza o Lucas Muñoz, entre los premiados en la II Gala del Deporte de Talavera

Archivo - Álvaro Bautista junto a un aficionado en el Paddock Show. - MOTORLAND ARAGÓN - Archivo

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas Álvaro Bautista, Ella Martín, Fernando Alarza o Lucas Muñoz, son algunos de los galardonados en la II Gala del Deporte de Talavera de la Reina, que tendrá lugar el 28 de mayo en el Teatro Victoria.

El alcalde, José Julián Gregorio, con el concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha dado a conocer a los premiados, entre los que se incluyen tanto a personas, como clubes y entidades que destacan por el "enorme trabajo que realizan por el deporte de nuestra ciudad, y queremos reconocer públicamente su esfuerzo, dedicación y los valores que representan".

En rueda de prensa, Gregorio ha señalado que la II Gala del Deporte quiere reconocer no "sólo los éxitos competitivos, sino también el compromiso, la constancia, la capacidad de superación y el papel que el deporte desempeña como herramienta de unión, inclusión y ejemplo para la sociedad".

El reconocimiento a Mejor Deportista Masculino ha recaído en Álvaro Bautista, "por su extraordinaria trayectoria y sus éxitos en el motociclismo" y que sigue compitiendo "a pesar de las trabas que le han puesto y siempre ha hablado de Talavera allá por donde ha competido".

El premio a Mejor Deportista Femenina será para Ella Martín Ruiz, de la que el primer edil ha destacado "su progresión y resultados en atletismo".

En la categoría de Mejor Club o Entidad Deportiva Masculina, el jurado ha decidido reconocer a la Escudería Cerro Negro, "por su trabajo y promoción del deporte del motor y todos los años siguen superándose".

Como Mejor Club o Entidad Deportiva Femenina, el galardón será para Barco Dragón Guerreras del Tajo, "por su ejemplo de unión, superación y promoción del piragüismo femenino".

El premio a Mejor Deportista Joven Femenina será para Mariana Valencia "por su proyección deportiva en patinaje", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El reconocimiento a Mejor Deportista Joven Masculino ha sido para Lucas Muñoz, "una de las grandes promesas del piragüismo español".

El alcalde ha apuntado que el jurado ha querido conceder el Reconocimiento a la Trayectoria Deportiva a Fernando Alarza, "referente del triatlón y uno de los grandes nombres del deporte talaverano".

El Premio Valores del Deporte ha recaído en Atandi, "por su labor en favor de la inclusión, la solidaridad y el deporte como herramienta social".

En la categoría de Mejor Evento Deportivo, el reconocimiento será para el partido Real Madrid-CF Talavera, "por el impacto deportivo y social que supuso para la ciudad".

Como Mejor Deportista Máster Masculino, "el jurado ha elegido a Luis Manuel Rincón, por sus méritos en triatlón". El premio a Mejor Deportista Máster Femenina será para Sara Fernández, "también por su destacada trayectoria en triatlón".

En deporte inclusivo, el reconocimiento a Mejor Deportista Inclusivo Masculino será para "Darío Martín Tártalo, por su trabajo y ejemplo en remo". El premio a Mejor Deportista Inclusiva Femenina ha sido concedido a Iris Agudo, "por su esfuerzo y trayectoria en natación".

El jurado ha otorgado el premio a Mejor Entrenador a Álvaro Fernández, "por su dedicación y labor en el fútbol sala".

El alcalde y el concejal de Deportes han felicitado a todos los premiados y han reconocido a todas las candidaturas presentadas, "porque cada una de ellas contribuye al crecimiento del deporte en nuestra ciudad". De hecho, han subrayado la dificultad en la elección de los galardonados, dado el elevado nivel de los aspirantes.

Antonio Núñez ha explicado que el jurado se compone de cinco personas y un asesor externo, y una de las personas que lo ha integrado ha sido la campeona olímpica Sandra Sánchez.