Álvarez (UGT) cree que la amnistía dará "resultados positivos" en unos años y opina que no es anticonstitucional

ATA se muestra en desacuerdo y Sordo cree que las medidas "hay que interpretarlas en clave de recuperar la normalidad institucional, política y social



TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado convencido este jueves de que la amnistía dará "resultados positivos" de aquí a unos años, a lo que ha añadido que no es anticonstitucional.

Así se ha pronunciado Álvarez durante su intervención en el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Futuro, innovación y sostenibilidad', en el que ha estado acompañado por el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el vicepresidente de Cecam y presidente de Fedeto, Javier Antonio Arribas.

Para Pepe Álvarez, la amnistía no es "un privilegio para nadie" ni una cuestión de carácter individual, por lo que ha señalado que hay que verla en el contexto de un país que ha llegado a niveles de conflictos "muy altos" como ocurrió en el año 2017.

Según ha indicado, los indultos han sido durante este tiempo "extraordinariamente positivos" para mejorar tanto las relaciones internas en Cataluña como en el conjunto del país. "Y esta medida --la amnistía-- va a ayudar a superar ese conflicto".

"Yo pedí al presidente del Gobierno, en su momento, los indultos y, por tanto, tengo que ser coherente, porque creo que España necesita un proceso de entendimiento, de acuerdo, de bajar la tensión y la presión que había en el año 17", ha abundado posteriormente en declaraciones a los medios.

Sin entrar en las últimas modificaciones pactadas entre el Gobierno y los partidos independentistas, porque ha dicho desconocerlas, Álvarez ha vaticinado que dentro de unos años dará "resultados positivos".

Bajo su punto de vista, "estamos en el buen camino". "Y me gustaría que este buen camino lo pudiéramos hacer de manera mucho más unitaria y con mucho más consenso". "Eso no es posible en un país como España, porque parece que no podemos llegar a acuerdos en casi nada, pero en todo caso, a mí me gustaría que ese fuera el camino", ha zanjado.

También se ha referido al 'caso Koldo' para señalar que la corrupción es "terrorífica, desastrosa y nunca se supera". "Pero con todo lo negativo que tiene hay que destacar el papel de la Guardia Civil y la agilidad en el proceso de investigación".

Asimismo, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el acta de diputado. "Es un paso y demuestra que se va poniendo otra metodología desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción".

RECUPERAR LA "NORMALIDAD"

Sobre la amnistía, el secretario general de UGT, Unai Sordo, a través de una entrevista grabada previamente y emitida durante el foro, ha comentado que "generar medidas de gracia" como la Ley de Amnistía o los indultos, "como hizo el Gobierno o como incluso el propio Núñez Feijó parece ser que sugirió en determinadas circunstancias" son medidas, ha dicho, "que hay que interpretarlas en clave de recuperar una normalidad institucional, política y social".

"Son medidas de gracia y que, por tanto, generan desigualdad. Normalmente a los ciudadanos no se les amnistía, pero hay que relacionarlas con esa realidad", ha apuntado.

Respecto al 'caso Koldo', Sordo ha opinado que "cuando hay determinados comportamientos bajo tus mandatos, esto tiene que tener también consecuencias de carácter político, desligadas de las penales, que determinará un juzgado", pero también "habría que analizar exactamente cómo funciona el sistema y el trabajo de las personas que intermedian", en este caso, en relación con la compra de mascarillas.

"Yo creo que esto es bastante lamentable, que, en un contexto como aquel, haya quien se forrara de la compraventa de mascarillas", ha concluido Sordo, quien ha tachado como "muy reprobable" moralmente lo ocurrido.

"PROCESO INFINITAMENTE MÁS SERIO"

El consejero de Fomento, por su parte, ha destacado la diferencia que, desde el punto de vista jurídico y constitucional, significan el indulto, el indulto general o la amnistía, explicando que el primero es individual, cuando alguien se arrepiente, promete no volver a hacerlo y pide perdón, y la amnistía es "un proceso infinitamente más serio" en el que quien pide perdón es el Estado hacia quienes se han sentido perjudicados.

"La gente entiende que la amnistía ha sido un chantaje de parte y no un perdón real" y que "quienes están negociando ese perdón son los beneficiados" por ello, ha manifestado.

De su lado, Javier de Antonio Arribas ha opinado que la amnistía se la otorgan "políticos a otros políticos por necesidades de gobierno" pero, además, con ella "van aparejadas otras cosas, como la condonación de deuda", ha rechazado.

En este sentido, ha apuntado que la región "se va a tener que ver perjudicada en la consecución de fondos necesarios cuando nos hacen falta" porque otras comunidades autónomas "han llevado seguramente una administración de fondos públicos muy equivocada". "Estamos demostrando que no somos todos iguales los ciudadanos de una región a otra". Igualmente, ha criticado que los que piden la amnistía "ni siquiera tuvieron el respaldo total y absoluto de la región a la que representan".

También ha opinado sobre la amnistía el presidente de ATA, quien ha mostrado su desacuerdo con ella, "y mucho menos en los términos en los que hablamos porque rompe la unidad entre los españoles", poniendo el acento en que se amnistíe "a unos y no a otros", preguntándose "por qué retorcemos la ley a favor de unos y no de otros".

"La ley tiene que ser igual para todos y no podemos hacer una ley ad hoc. Comparto que tengamos que buscar todos los mecanismos para que haya convivencia, pero esos mecanismos nunca pueden llevar a que haya desigualdad entre los ciudadanos y que las leyes estén hechas ad hoc para unos y otros", ha incidido Amor.