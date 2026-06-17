Concentración a las puertas del CEIP Santa Teresa - AMPA 'SAN ILDEFONSO'

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el último día del curso escolar, cientos de familias de la ciudad de Toledo han protagonizado este miércoles desde las 8.40 horas una movilización simultánea para protestar por el calor en las aulas y advierten de que si el problema no se resuelve reanudarán las movilizaciones "con mayor intensidad" en septiembre, al inicio del próximo curso.

Con pancartas en las que se podía leer 'Si clima no hay educación', 'El colegio también se calienta demasiado', '¡Basta ya de calor en las aulas!' o 'Las aulas no son hornos', los manifestantes ha coreado lemas como "menos calor en la educación" y "menos calor, climatización".

Lo que comenzó hace una semana como una protesta impulsada por el AMPA 'Vega Baja' del CEIP Fábrica de Armas, que logró reunión en la primera convocatoria a 13 centros, se ha transformado este miércoles "en un frente común absoluto", informan los padres y madres de CEIP Fábrica de Armas en nota de prensa.

Así, las 16 AMPAs de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Toledo, junto con el AMPA del Conservatorio Profesional de Música 'Jacinto Guerrero', se han unido en una misma reclamación.

Las puertas de los centros educativos de la capital regional se han convertido así a primera hora de este miércoles en el escenario de concentraciones pacíficas para exigir a las administraciones competentes un proyecto de "climatización real", con plazos, presupuesto y fechas de ejecución, "que garantice de forma urgente los derechos y el bienestar de los menores frente a un cambio climático que ofrece veranos cada vez más largos y extremos".

Según afirma, familias y profesores de los distintos centros públicos de la ciudad llevan semanas realizando mediciones diarias en el interior de las clases y de los comedores escolares, constatando que el termómetro supera con frecuencia los 30 grados mucho antes de llegar el mes de junio.

Esta situación, que califica de "estrés térmico", no solo pone en riesgo la salud de los menores "sino que incumple la normativa vigente del Estatuto de los Trabajadores, que fija el límite máximo de temperatura para trabajos de oficina y docencia en los 27 grados", según añade.

Desde la Junta Directiva del AMPA Vega Baja del CEIP 'Fábrica de Armas' señalan que la situación "es insostenible" y ponen como ejemplo las "graves deficiencias" de su propio centro, donde el alumnado sufre temperaturas extremas al principio y final de curso "ya que el comedor está ubicado en un edificio de chapa sin aislamiento mientras que en los meses de invierno sufren el problema inverso y se ven obligados a comer con el abrigo puesto".

También se pronuncian desde la Junta Directiva del AMPA 'San Ildefonso' del CEIP Santa Teresa desde donde están esperando a que se revise la instalación eléctrica y se contrate más potencia en el centro para que los diferenciales no salten "a la mínima de cambio" si al final se acaban instalando aparatos de refrigeración en las aulas.

SOLUCIONES "IRREALES" Y BLOQUEO DE LAS ADMINISTRACIONES

La comunidad escolar de Toledo tacha de "parches irrealistas e ineficaces" las soluciones planteadas por los representantes de las administraciones a lo largo del país. Las familias recuerdan que abrir las ventanas para generar corriente no funciona en el ambiente seco de Toledo y que, debido al impacto del sol en las fachadas de edificios antiguos y mal aislados o sin voladizos que ofrezcan sombra, se ven obligados a mantener las persianas bajadas, impidiendo el uso de la luz natural.

Tampoco consideran viable concentrar el calendario escolar en los meses más fríos, ya que eso obligaría a los niños a pasar más tiempo en campamentos de verano que se realizan, precisamente, en las mismas instalaciones escolares de la ciudad.

Las AMPAs denuncian que las distintas administraciones implicadas "se pasan la pelota" de unos a otros para "eludir" responsabilidades mientras nadie asume el problema de fondo. Por ello, advierten que esta unión de familias no terminará con las vacaciones de verano y que si las administraciones no se sientan a trabajar de manera conjunta y presentan un "plan real de manera inmediata", se reanudarán "con mayor intensidad" al inicio del próximo curso en septiembre.

APOYO DE CCOO

Estas mivilizaciones han recibo el respaldo de CCOO Toledo y la Federación de Enseñanza del sindicato que ha estado presente frente a los CEIP Rosa Park y Gómez Manrique de la capital regional. Este último, junto al CEIP Alfonso VI, son dos de los centros que se van a climatizar, pero no se va a realizar de forma suficiente, añade el sindicato.

Además de la climatización de las aulas para garantizar un entorno de trabajo y un entorno de aprendizaje seguros y saludables, CCOO pide que las zonas comunes, como los patios, cuenten con puntos de agua y suficiente sombra. "Ahora mismo la situación es que los patios están desertizados y faltan puntos de agua, según nos trasladan las AMPAs al sindicato, y los niños y niñas tienen que hacer sus clases de educación física y jugar en condiciones de seguridad", afirma el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

En el caso del CEIP Rosa Park, el más antiguo y numeroso en cuanto a alumnado del barrio del Polígono, "no cuenta con zona de sombra alguna en todo el centro escolar ni tampoco en la entrada del mismo donde el paseo principal no tiene ni un solo árbol, una muestra de la desidia y el abandono por parte del Ayuntamiento de Toledo" denuncian los padres y madres y el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez.

El sindicato STE-CLM también ha respaldado estas movilizaciones alertando de que en distintos centros educativos de la provincia se han registrado durante el mes de junio temperaturas que oscilan entre los 30 y los 33 grados, que superan "ampliamente" los 27 grados máximos recomendados por la normativa en salud laboral.

"El calor en las aulas no es un problema puntual ni exclusivo del profesorado. Es una realidad que afecta a miles de estudiantes y familias y que requiere una respuesta inmediata por parte de las administraciones", han señalado desde el sindicato.

STE-CLM ha recordado que lleva mucho tiempo denunciando las consecuencias que las altas temperaturas tienen sobre el normal desarrollo de la actividad educativa y ha lamentado que muchos centros continúen afrontando esta problemática sin los recursos necesarios.

También la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, acompañada por las concejalas Laura Villacañas y Ana Abellán, ha vuelto a respaldar este martes las concentraciones convocadas por las AMPAs de la ciudad de Toledo para reclamar la climatización de los colegios públicos de Educación de Infantil y Primara de Toledo.

Desde la convocada en el CEIP Juan de Padilla del barrio del Polígono, la portavoz socialista ha reclamado al alcalde, Carlos Velázquez, que no vuelva a dejar pasar ninguna oportunidad y que, si se convocan nuevas ayudas europeas, solicite financiación para climatizar todos los colegios públicos de Toledo.