Amable Rodríguez lleva este jueves sus 'Fantasías, el Cafetín' al Rojas: "Música visceral e improvisada" de guitarra

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El músico y compositor Amable Rodríguez actuará este jueves, a las 20.00 horas, en el Teatro de Rojas de Toledo para presentar sus últimas e inéditas composiciones, que ha llamado 'Fantasías, el Cafetín' y define como "música visceral e improvisada" de guitarra.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press donde ha apuntado que este concierto, tras dos años sin tocar en Toledo, "ha sido casual", ya que el Teatro de Rojas se puso en contacto con él por el ciclo que está haciendo de artistas locales.

"Me hizo mucha ilusión. He tocado aquí en el teatro con otros músicos y con otras formaciones pero nunca había presentado ni tocado con mi proyecto personal", ha manifestado, para agregar que está "muy emocionado", con ganas y, a la vez, con "muchos nervios".

COMO SI FUERA DE MÚSICA CLÁSICA

Así, el músico ha concretado que ha dividido el concierto en dos partes --con un intermedio--, como si fuera de música clásica, reconociendo que va a ser casi como escuchar un recital de guitarra: "El primero va a ser una obra nueva que he compuesto que se llama 'Música improvisada'".

"Es una música que toco de forma visceral en casa: Lo grabo y luego lo escribo, y luego lo reinterpreto. Es una música que habitualmente no suelo tocar porque normalmente tengo otro medio de composición. Pero llevo haciéndolo años y es el momento para hacerlo con la excusa perfecta de la llamada del teatro", ha argumentado.

Unas composiciones que han arrojado 25 canciones de las que este jueves interpretará 12 y a las que ha llamado 'Fantasías, el Cafetín' porque precisamente será en esta sala del Teatro de Rojas donde será el concierto. "Las voy a tocar del tirón y sin interrupción entre una y otra".

Ya en la segunda parte del concierto el público asistente --que ha agotado las localidades-- podrá escuchar composiciones más antiguas de Amable Rodríguez, algunas del disco que editó en 2016 llamado 'Rapalcuarto', junto con otras inéditas, "que formarían parte de otros proyectos o de otros posibles discos, que nunca he sacado y que algún día se podrán grabar".

Ello le ha llevado a decir que la llamada del Rojas para actuar ha hecho que "despierte de alguna manera" y componer esta obra nueva "y todo lo que conlleva". Por ello, tiene pensado grabarlo y editarlo para que en "un futuro inmediato" lo pueda "estar moviendo por ahí". "Lo que me he prometido que nunca voy a volver a hacer es componer algo y no grabarlo para que se quede en un concierto".

"En general, el público se va a poder sorprender porque hay gente en Toledo que me conoce en otros ámbitos o me ha visto tocar con algunas formaciones de aquí, música americana o blues y, seguramente, esa gente se sorprenda de lo que va a escuchar y eso también es un poco lo que pretendo", ha sostenido.

DOS AÑOS SIN TOCAR EN TOLEDO

Respecto a la razón por la que ha tardado tanto en volver a tocar en Toledo, Amable Rodríguez confiesa que "siempre" se "cuida mucho" de no tocar "demasiado" en la ciudad con el fin de generar en el público expectativa, a lo que añade que tocar aquí le supone "un esfuerzo mental distinto" a cuando toca en otros sitios.

"Sé que va a estar lleno de amigos y amistades y eso me pone un poco más nervioso de lo habitual. Por un lado estoy muy emocionado por presentarlo en la ciudad donde vivo pero por otro lado me supone un poco de esfuerzo", ha afirmado, para agregar que esto, al final, significa "una buena recompensa".

Amable Rodríguez, que ha participado y participa en las giras de músicos como Coque Malla, reconoce que estar a la guitarra con él u otros músicos como Jero Romero le hace adquirir conocimiento de otros repertorios y de otras músicas con los que luego puede nutrir su proyecto personal.

Una escena musical a nivel nacional que reconoce que es "complicada" porque no hay ayudas para un proyecto personal a no ser que se colabore con artistas que estén "en un nivel de movimiento un poco mayor". "No hay una asociación potente de músicos ni un sindicato", algo que reconoce que los actores "han trabajado más".

RECOMIENDA "A MUERTE" DEDICARSE A LA MÚSICA

Pese a ello sí que recomendaría "a muerte" a quien quiere iniciar un proyecto personal que lo haga si es lo que le gusta hacer. "Es complicado, como todo, y una apuesta en la que tienes que invertir mucho sacrificio, mucho esfuerzo personal y económico de todo tipo. Pero, al final, si insistes, hay resultados, sobre todo si eres un músico que te cultivas personalmente y tienes claro cómo tienes que componer, y coges una personalidad importante a la hora de entender la música".

Respecto a la ciudad en la que vive y su escena musical admite que cuando volvió de Madrid a Toledo --él es natural de Illescas-- pudo comprobar que sí había varios tipos de escena, con muchos locales de ensayo y grupos de gente joven tocando, haciendo todo tipo de estilos aunque sobre todo rock, además de una escena de artistas con "proyectos muy sólidos" moviéndose como es el caso de Julián Maeso o Jero Romero, que acababan de terminar con The Sunday Drivers, o estaban casi terminando.

No ve por tanto que la cercanía con Madrid sea una desventaja para la escena musical de Toledo porque, en su caso, le permite "poder hacer algo sólido" en la capital regional y, a la vez poder estar también cerca de Madrid con otros proyectos. "O sea, poder hacer varias cosas a la vez", ha dicho, para destacar también el 'feedback' que tiene la capital de España.

Lo que sí ha reconocido es que esta es una ciudad pequeña y no hay muchos lugares para poder empezar a tocar con un proyecto musical. Algo que, para Amable Rodríguez, "es un lastre porque eres carne de ensayo", por lo que cree que la escena a nivel locales pequeños en España, salvo zonas concretas donde sí que la gente va a los conciertos, "está complicada".