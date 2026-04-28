AMAC pide anticipar la transición justa en zonas nucleares y defiende el papel de las centrales en el sistema energético

Juan Pedro Sánchez, en declaraciones a Europa Press - EUROPA PRESS

GUADALAJARA/SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y alcalde de la localidad alcarreña de Yebra, Juan Pedro Sánchez, ha reclamado que las políticas de transición justa se extiendan también a los territorios con plantas nucleares aún en funcionamiento y no se apliquen únicamente tras su cierre, al considerar que anticipar este proceso es "clave" para mitigar su impacto económico y social.

"No podemos esperar al cierre de las centrales para empezar a actuar. Cuando las medidas llegan tarde, su capacidad de transformar el territorio es mucho menor", ha señalado Sánchez en declaraciones a varios medios durante las jornadas para periodistas organizadas por AMAC junto al Consejo de Seguridad Nuclear a Madrid y Santander, a la que también han asistido alcaldes de las distintas zonas donde todavía operan reactores nucleares.

En este sentido, Sánchez ha insistido en que la experiencia de municipios que ya han pasado por el cierre de instalaciones nucleares --como es el caso de la José Cabrera, en Almonacid de Zorita-- demuestra la necesidad de adelantar la planificación: "Cuanto antes se empiece a trabajar en alternativas, mejores serán las oportunidades cuando llegue el momento".

El presidente de AMAC ha subrayado que la asociación --que agrupa a unos 60 municipios y representa más del 90% de las zonas nucleares-- defiende un modelo basado en tres pilares: seguridad, transparencia y desarrollo económico. "La seguridad es una cuestión innegociable", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado el papel del territorio en la toma de decisiones: "Los municipios no pueden ser meros espectadores. Somos los primeros afectados y debemos tener voz".

MÁS PRAGMATISMO

Respecto al futuro de la energía nuclear en España, Sánchez ha apostado por un enfoque pragmático dentro del mix energético. "No estamos en contra de las renovables. Lo inteligente es un mix", ha indicado, defendiendo la aportación de la energía nuclear en términos de estabilidad del sistema: "Puede funcionar los 365 días del año".

En relación con el calendario de cierre de las centrales, el presidente de AMAC ha advertido de las implicaciones que puede tener prescindir de esta fuente energética sin una planificación adecuada. "La industria necesita energía segura y a precios razonables. Prescindir de ella sería una decisión nefasta", ha señalado, en referencia al impacto que podría tener en zonas con fuerte actividad económica.

Asimismo, ha vinculado el debate energético con episodios recientes en el sistema eléctrico, apuntando que "no podemos separar determinados problemas del papel que juega la energía nuclear en la estabilidad del suministro", con referencia expresa al apagón.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de mejorar la calidad de la información en torno al sector: "Circula mucha información que no siempre es rigurosa", ha advertido, subrayando la importancia de contar con fuentes fiables y canales directos para trasladar a la ciudadanía datos contrastados.

ENCUENTRO CON PERIODISTAS

Las declaraciones se enmarcan en un encuentro con periodistas en el que AMAC y el CSN han abordado tanto la seguridad de las instalaciones como el futuro de los territorios vinculados a la actividad nuclear, en un contexto marcado por el calendario de cierre progresivo de las centrales en España.

En este contexto, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha defendido el papel del organismo como garante técnico independiente y ajeno al debate político. "Nuestro papel es garantizar que, cuando otros toman la decisión de utilizar esta energía, se haga con el máximo respeto a la seguridad", señalaba durante la visita a estas dependencias, al tiempo que subrayaba que la confianza ciudadana resulta clave.

"Por mucha seguridad física que haya, si la percepción es negativa, mal vamos". Unas jornadas que se han completado con la visita a la planta de ENSA, en Santander, lo que permitió a los periodistas conocer de primera mano la dimensión industrial del sector nuclear español. La compañía, especializada en la fabricación de grandes componentes, trabaja para centrales tanto nacionales como internacionales y se rige por estrictos estándares de calidad.

"En el ámbito nuclear, o tienes las certificaciones más altas o no tienes nada que hacer", explicaron responsables de la empresa durante el recorrido. Asimismo, desde la dirección de ENSA se puso el acento en la importancia de la precisión y el control en cada fase del proceso productivo. Los equipos fabricados -como generadores de vapor o contenedores para residuos- están diseñados para operar durante décadas bajo condiciones exigentes. "Aquí no hay margen para el error, la seguridad empieza en la fabricación", subrayaron, destacando la coordinación constante con los organismos reguladores.