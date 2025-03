Amigo de la víctima en Toledo vio al acusado ensañarse de forma "que no era normal" con un arma "considerable"

El acusado reconoció que la había "liado" en una nota que pasó a su exnovia por debajo de la puerta del piso de ésta

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

J.M.G.V., uno de los testigos en el juicio contra el acusado de apuñalar hasta la muerte con un puñal de grandes dimensiones a otro joven --X.G.C.-- a la salida de un local de ocio del barrio del Polígono de Toledo, y que estuvo con el finado toda noche de bares, ha afirmado que el acusado --F.J.I.G.-- se ensañó contra su amigo con un arma "considerable" y de una forma y una "velocidad que no era normal"

Así lo ha indicado en la segunda sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Toledo, donde ha señalado que condujo a la víctima al centro de salud mientras asegura que le iba diciendo: "Que me muero", y ha añadido que llegó vivo pero casi desangrado.

Respecto a los hechos, ha reconocido que era amigo de la víctima y que el procesado era un conocido. "Le conozco del barrio de toda la vida porque vivimos en Las Malvinas", ha indicado, para añadir que a F.J.I.G se le conocía como 'El pescadero' porque había trabajado en una pescadería.

Él había salido ese día con X.G.C. y tras estar juntos en varios bares del barrio del Polígono se encontraron con el procesado, que les acompañó al último establecimiento en el que estuvieron esa noche antes de lo cual ha reconocido que la víctima y el procesado "tuvieron un roce" porque el primero le dio un tortazo al segundo. "Pero se dieron besos, se disculparon y a última hora acabaron fumándose un porro juntos, incluso".

Al salir del bar, ha afirmado que todos iban riéndose, él siempre a cinco o seis metros por delante. "En una de esas escuché a X.G.C. decir a F.J.I.G si tenía algún problema y el acusado le respondió sonriendo, con las manos en los bolsillos, que no. Y luego le enganchó y empezó a darle puñetaozos en la espalda. Pero luego ví que no eran puñetazos y que había una hoja con una velocidad y un ensañamiento que no eran normal".

LE GRITÓ CUATRO COSAS

Tras lo cual salió corriendo hacia el acusado al que le propinó una patada para que dejase a X.G.C. y después siguió corriendo detrás de él gritándole "cuatro cosas" tras lo que ha indicado que salió huyendo. Al darse la vuelta vio a la víctima apoyada en un escaparate y aunque al principio no estaba sangrando empezó a "chorrearle" del brazo derecho sangre. "Le enganché como pude y salí corriendo a urgencias".

Durante su testimonio, este testigo ha afirmado que su amigo "no tuvo posibilidad de defenderse" y que tras ser agredido "se quedó inmóvil". "No sé ni como no chilló", ha dicho, para agregar que de no llegar a intervenir, el procesado hubiera seguido apuñalando a la víctima, ante lo que ha afirmado que es "imposible" encontrar una explicación a esa conducta.

Finalmente, y una vez ya en urgencias, J.M.G.V. ha indicado que dejó a su compañero en el suelo y entró a pedir auxilio para llamar también a la Policía Nacional a quienes contó los hechos acaecidos.

Durante la vista oral ha declarado también otro testigo que vio a la víctima y al acusado en los bares que ha referido el anterior declarante y que iba detrás de ellos antes de producirse la agresión. "En el silencio de la noche parecía que estaban jugando hasta que, de repente, oí a J.M.G.V. insultar a alguien".

Luego siguió su camino hasta que se encontró una cartera en el suelo y "un montón de sangre", por lo que fue hasta urgencias para entregar la cartera y vio a X.G.C. en el suelo "sin moverse ni nada".

"UNA PERSONA AGRESIVA"

También ha testificado la que fuera novia del acusado 15 años atrás y que ha relatado que tras ello no volvió a tener más que una relación de vecinos con el mismo, pese a lo cual le ha definido como "una persona agresiva" porque cuando estuvieron saliendo, la pegaba.

Ha relatado que sabía que tarde o temprano F.J.I.G. "haría algo así" porque cuando le veía en el descansillo "estaba perdido". "Cualquier discusión con él por cualquier cosa termina en agresividad", ha llegado a decir, para afirmar también que era aficionado a las armas.

Igualmente, ha señalado que el mismo día de los hechos, ya por la mañana, al despertarse en su casa --que está en el mismo bloque de viviendas que la del acusado-- vio que le habían metido por debajo de la puerta una nota que decía: "Soy F.J.I.G., llama a mi hermano por Facebook o como sea, voy preso, la he liado, porfa los perros, gracias, ya te contaré".

En el juicio también han testificado varios policías que han corroborado la versión de J.M.G.V., con el que hablaron al llegar al centro de salud, viéndole con sangre "abundante" en la ropa como si hubiera llevado a una persona que se estaba desangrando.

Pese al nerviosisimo que han reconocido que tenía este testigo, han destacado la coherencia que relató el día de los hechos, sin cambiar en ningún momento su discurso, identificando al acusado como la persona que "había apuñalado" a su amigo, al que se refería como el 'pesca'.

Los agentes montaron un dispositivo frente a la casa en la que vivía el acusado porque sospechaban que podía haberse refugiado allí o volver al domicilio, ya que cuando llamaban a su puerta solo se oían ladridos. Hasta que fue el mismo procesado el que se entregó, al salir del portal del bloque de viviendas, diciendo a la Policía: "Sé que me estáis buscando, vengo a entregarme".

Pese a que desde el Instituto Armado han afirmado que el procesado "no quiso colaborar en ningún momento", han señalado que se encontraron vestigios de sangre en una de sus botas y que les llamó la atención la calma en la que se encontraba en el registro de su domicilio, pese a los disturbios que se estaban produciendo en la calle por parte de los vecinos.

Un registro en el que los agentes encontraron junto al quicio de una puerta un cuchillo, aunque han señalado que, por su tamaño y teniendo en cuenta las heridas del fallecido, no era el arma usada para acabar con su vida pese a que fue recogida como prueba por si era necesario.

La Policía Nacional no ha podido encontrar el arma con el que se perpetró el supuesto apuñalamiento pese a que en las cámaras de los establecimientos por los que pasó el acusado y en las del Ayuntamiento se ve que lleva "un objeto de grandes dimensiones", aunque no han podido determinar de qué se trataba.

El juicio se retomará este miércoles con la testificación de los peritos.