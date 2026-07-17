AMIThE propone recuperar el Museo Nacional de las Artes y Producciones Circenses en antiguo Banco de España de Albacete

El presidente de AMIThE, Javier López-Galiacho - AMITHE

ALBACETE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación nacional 'Amigos de los Teatros Históricos de España' (AMIThE) ha destacado la necesidad de reabrir el debate sobre el futuro del antiguo edificio del Banco de España de Albacete y recuperar el proyecto del Museo Nacional de las Artes y Producciones Circenses, una iniciativa impulsada en su día por el Gobierno de España.

La Fundación recuerda que el proyecto nació con la vocación de albergarse en el histórico inmueble del Banco de España situado en el Altozano, un edificio de gran valor arquitectónico y simbólico que posee una circunstancia única: se encuentra a escasos metros del Teatro Circo de Albacete, considerado el teatro circo operativo más antiguo del mundo, inaugurado en 1887 y uno de los grandes iconos culturales de España.

La iniciativa, según asegura AMIThE en nota de prensa, llegó a contar con una inversión prevista superior a los siete millones de euros, figurando incluso una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 impulsados por el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro. Asimismo, la entonces Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio contemplaba la cesión gratuita del inmueble a la ciudad para hacer posible el desarrollo de la infraestructura cultural.

Sin embargo, apunta, "una decisión política" de las administraciones regional y municipal de la época impidió la materialización del proyecto, a pesar de que ya se habían desarrollado tanto el Plan Museográfico como el Proyecto Arquitectónico, documentos cuya elaboración supuso una inversión superior a los 500.000 euros de dinero público.

"La calidad de aquella propuesta arquitectónica fue reconocida por los especialistas del sector, llegando a ocupar la portada de la prestigiosa revista Arquitectura Viva, referente nacional e internacional en arquitectura y urbanismo".

UN PROYECTO PLENAMENTE VIGENTE

Desde la Fundación Amigos de los Teatros Históricos de España se subraya que aquellos trabajos técnicos continúan siendo "perfectamente válidos" y constituyen "una extraordinaria base" para dar una solución definitiva a un inmueble para el que, después de tantos años, la ciudad continúa sin encontrar un uso cultural de relevancia.

La Fundación recuerda además que fue precisamente la entonces Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, hoy convertida en Fundación, una de las principales impulsoras de la vinculación entre el futuro museo nacional y el Teatro Circo de Albacete, configurando un complejo cultural único en Europa dedicado a las artes circenses.

"La ciudad necesita una infraestructura cultural de primer nivel que esté a la altura de la historia del edificio, de la importancia internacional del Teatro Circo y del extraordinario prestigio alcanzado por el Festival Internacional de Circo de Albacete", señala la entidad a través del presidente de su patronato, el albacetense Javier López-Galiacho

La Fundación recuerda igualmente que los estudios realizados en su día por AMIThE junto a la consultora especializada Excenia concluyeron que la puesta en marcha del Museo Nacional de las Artes y Producciones Circenses podría generar un impacto económico superior a los cuatro millones de euros anuales, gracias a la atracción de visitantes, investigadores, compañías artísticas y profesionales vinculados al sector cultural.

"El proyecto no se limitaba a la exhibición de fondos históricos relacionados con una tradición artística milenaria en España. Su planteamiento más innovador contemplaba también la creación de un centro de investigación, formación y producción de actividades circenses, convirtiendo a Albacete en un polo permanente de creación cultural y artística".

UNA DEUDA HISTÓRICA DEL ESTADO CON ALBACETE

La Fundación considera igualmente que el Estado mantiene una deuda pendiente con la ciudad de Albacete en materia de infraestructuras culturales de carácter nacional.

En este sentido, recuerda que otras ciudades españolas han visto cómo los antiguos edificios del Banco de España se transformaban en grandes equipamientos culturales impulsados por la Administración General del Estado. El caso más reciente es el de Soria, cuyo inmueble albergará el futuro Centro Nacional de la Fotografía.

Por ello, la entidad entiende que Albacete reúne méritos objetivos para recuperar una iniciativa que, además de encontrarse técnicamente desarrollada, cuenta con una justificación cultural, patrimonial y económica ampliamente acreditada.

La Fundación Amigos de los Teatros Históricos de España insta al Ayuntamiento de Albacete a reanudar las conversaciones con el Ministerio de Cultura con el fin de estudiar la recuperación del proyecto original del Museo Nacional de las Artes y Producciones Circenses.

"La ciudad no puede permitirse que un proyecto de esta magnitud, respaldado por años de trabajo técnico, por inversiones públicas ya realizadas y por un consenso cultural ampliamente compartido, permanezca olvidado en un cajón. El Banco de España merece un uso cultural de excelencia y Albacete merece disponer de una institución de referencia nacional e internacional vinculada al mundo del circo, una disciplina que forma parte de su identidad cultural gracias al Teatro Circo y al Festival Internacional", concluye la Fundación.