Junta acusa a PP, Vox y Junts de poner en riesgo 50 millones para los servicios públicos de Castilla-La Mancha

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha advertido de que el rechazo en el Congreso de los Diputados a la nueva senda de estabilidad presupuestaria afecta "negativamente" a la región, que podría perder alrededor de 50 millones de euros de margen adicional de gasto en 2027.

A preguntas de los periodistas desde Ciudad Real, Caballero ha responsabilizado fundamentalmente al Partido Popular, Vox y Junts de que las comunidades autónomas puedan dejar de disponer de unos recursos que, según ha defendido, resultarían necesarios para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"Vamos a dejar de ingresar un buen número de millones de euros que nos serían muy necesarios y que podríamos utilizar para la educación, para la sanidad y para los servicios sociales", ha afirmado.

El Congreso rechazó este martes la senda de estabilidad presupuestaria para 2027-2029, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado de 2027, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La propuesta permitía a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB durante esos tres años.

Ese margen habría permitido a los gobiernos autonómicos disponer de una capacidad adicional de gasto de 5.849 millones de euros durante el trienio, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda.

En el caso de Castilla-La Mancha, el objetivo del 0,1 por ciento suponía unos 50 millones adicionales para los presupuestos regionales de 2027.

Caballero ha lamentado que las "trifulcas políticas" y los "intereses partidarios" de las fuerzas de la oposición hayan provocado el rechazo de una iniciativa que, a su juicio, permitiría mejorar la vida de los ciudadanos.

"Las comunidades autónomas en general y, de manera particular, Castilla-La Mancha van a dejar de disponer de una serie de recursos económicos que son imprescindibles para mejorar la vida de la gente", ha sostenido.

El vicepresidente segundo ha señalado directamente a PP, Vox y Junts y ha afirmado que estas tres formaciones "se lo deberían hacer mirar", al entender que han situado sus estrategias políticas por encima del interés general.

"Más allá del carácter político y del interés partidista está el interés de la ciudadanía y la necesidad de invertir en lo que más importa a la gente", ha añadido Caballero.

NO "CASTIGA" AL GOBIERNO DE ESPAÑA SINO A C-LM

En el mismo sentido, la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, en rueda de prensa, ha incidido en que ir en contra de esa senda de déficit "viene a limitar a las comunidades autónomas nuestra capacidad de inversión y por lo tanto perjudica directamente los intereses en este caso de Castilla-La Mancha".

"No hablamos de una autorización de gastos sin control porque esta región ha demostrado que sabe gestionar sus cuentas con responsabilidad y por lo tanto cumple los compromisos de estabilidad presupuestaria que se marca, hablamos de contar con mayor capacidad para financiar los servicios que prestamos, la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales en definitiva y las inversiones que son necesarias para nuestra región".

Padilla ha subrayado que el rechazo a la senda de estabilidad "no castiga al Gobierno de España, reduce la capacidad de las comunidades autónomas y concretamente de Castilla-La Mancha para financiar los servicios públicos y no estamos además tampoco ante un hecho aislado, no es un voto aislado ni un accidente el del Partido Popular", pues es, ha remachado, la tercer vez en esta legislatura que el PP vota en contra de la estabilidad que daba más recursos y más capacidad financiera a la región.

"El Partido Popular, que normalmente habla de mayor inversión, de mayor contratación, de mayor disponibilidad presupuestaria para dedicar a unas u otras políticas" ahora "es totalmente incongruente y contradictorio" con su posición en Madrid.