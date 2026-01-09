La ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan se licitará a la vuelta de Semana Santa por 75 millones

Hospital Mancha Centro - SESCAM

CIUDAD REAL 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que a la vuelta de Semana Santa se licitarán las obras de ampliación y reforma del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, por un montante de 75 millones de euros.

Así lo ha avanzado durante la inauguración del nuevo Centro de Salud de Alcoba de los Montes, donde ha indicado que su Gobierno se toma en serio que "la salud es lo primero", aunque es consciente de que siempre "hay muchas cosas que mejorar".

"Somos la región que más invierte en sanidad por habitante de toda España y estamos consiguiendo muchos logros", ha destacado el presidente autonómico, precisando que casi la mitad del trabajo dentro del sistema sanitario "es un trabajo preventivo" que se realiza en los quirófanos.

Tal y como ha afirmado, cerca de "600.000 personas son llamadas por la administración", refiriéndose a los programas de cáncer de colon y de mama.

Lo que importa realmente es "curar", ha incidido García-Page y ha puesto en valor que gracias los programas de cribado del cáncer de mama, 22.000 mujeres "salvaron claramente la vida por una anticipación en el diagnóstico y tratamiento prematuro".

Los programas de colon y cérvix van "por el mismo camino" y ha confiado en que prosperen bien los análisis y estudios que se están haciendo para poder entrar "pioneramente" en la prevención del cáncer de pulmón, un tipo de cáncer "muy complejo", que se está estudiando ya en el hospital de Albacete.