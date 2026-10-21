Anerr ve un "reto" la rehabilitación de viviendas en España y cifra en 60.000 las que ya han sido intervenidas

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha inaugurado REHABIFORUM organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR). - JCCM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr) ha planteado como un "reto" la rehabilitación de viviendas, que está lejos del objetivo que plantea la Comisión Europea de tener 300.000 nuevas viviendas rehabilitadas al año, cuando la cifra en el país por el momento rondan las 60.000.

Así lo ha manifestado el presidente de Anerr, Fernando Prieto, en declaraciones a los medios, tras participar junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, en Rehabiforum, el foro de la rehabilitación energética, organizado por la asociación nacional.

"Hay muchos edificios que tienen un uso, que a lo mejor se podía repensar ese uso para meter esas viviendas, o sea, convertir usos terciarios en vivienda, que es necesario también en algunos casos", ha planteado Prieto.

Otra de las soluciones de Prieto pasan por "densificar", lo que significa, "en el mismo ámbito de la ciudad", aumentar la edificabilidad "donde hay esas sobras, esos excesos".

En esta jornada se intentará dar respuesta a este "reto que se nos plantea tanto a las empresas como al sector", ha manifestado el presidente de Anerr.

C-LM DENUNCIA QUE NO HAY FONDOS

Por su lado, el consejero de Fomento ha criticado a la Comisión Europea, que "lleva sin plantear nuevos fondos desde hace ya tres años", establezca "que tiene que haber al menos en España 300.000 nuevas viviendas rehabilitadas".

"Está fenomenal establecer objetivos. El diagnóstico es magnífico. Lo que me lleva a una frustración institucional es que llevamos con ese mismo diagnóstico desde hace tres años y no hemos tenido ningún nuevo fondo", ha lamentado.

Es por ello que, destinado a la rehabilitación, Hernando ha explicado que se han tenido que reprogramar los fondos Feder "para poder atender a ese objetivo". "Hasta que arranque el año que viene no nos podemos quedar en barbecho", ha aseverado.

En este sentido, el consejero de Fomento ha incidido en la necesidad de que las familias puedan disponer de instrumentos de financiación que faciliten la realización de este tipo de actuaciones, especialmente en el caso de los hogares con mayores dificultades económicas.

Hernando ha remarcado que "la rehabilitación tiene un doble objetivo: conseguir un ahorro en la factura energética de las familias y transformar un parque inmobiliario que tiene un peso muy importante en las emisiones".

El consejero se ha referido también a las actuaciones de rehabilitación energética en municipios de menor población y al papel que desempeña el sector profesional encargado de gestionar y ejecutar estas intervenciones.

Ha puesto el foco especialmente en los agentes de la rehabilitación y las empresas que intervienen en la tramitación y ejecución de los proyectos y ha señalado que su participación resulta fundamental para facilitar el acceso de los ciudadanos a los programas de rehabilitación.