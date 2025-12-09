Ángel Cervantes toma posesión como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha

Foto de familia de la toma de posesión de Ángel Cervantes t como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. - COLEGIO

ALBACETE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, ha tomado posesión este martes como presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha en un acto celebrado en el Antiguo Ayuntamiento de Albacete. El nuevo órgano colegial ha quedado constituido por Ángel de Miguel Pinero, como vicepresidente; secretario Fermín Ruiz Sierra; tesorero, Rodrigo Alejandro López del Cerro y vocales María José Alarcón Cabañero y Eva Rus Martínez Jareño.

La ceremonia ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, y del presidente de Abogacía España, Salvador González, ha informado el Colegio en nota de prensa.

La mesa inaugural ha estado presidida por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García; el presidente saliente y decano del ICA Cuenca, Ismael Cardo; el decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Fermín Ruiz Sierra y el coordinador de Colegios de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Emilio Vega. También han asistido numerosas autoridades, entre ellas los decanos de los colegios de la abogacía de la región y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

El presidente entrante, ha dicho que es un "honor" asumir esta nueva responsabilidad, "cuyo objetivo es coordinar los seis colegios de la región y representar a los más de 3.500 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados". Cervantes ha destacado la importancia de la autonomía colegial y la colaboración entre las instituciones.

Entre las prioridades del nuevo presidente se encuentra la firma de importantes convenios, como el avanzado acuerdo con el Instituto de la Mujer y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de violencia sobre la mujer. "Tenemos mucha formación por delante. Coordinar esa formación entre los seis colegios, que ya lo venimos haciendo, es fundamental", ha afirmado.

El presidente también ha abordado temas críticos como el turno de oficio y las pensiones indignas de los abogados jubilados, así como la necesidad de cerrar la brecha tecnológica. "Intentaremos que nadie se nos quede atrás, la inteligencia artificial va muy deprisa", ha señalado, comprometiéndose a trabajar arduamente para impulsar la abogacía castellano-manchega.

Con un equipo comprometido y una nueva Comisión Permanente, el presidente ha prometido dedicación y entrega para avanzar juntos en beneficio de la abogacía regional. "Solo puedo prometer trabajo, trabajo, dedicación, entrega", ha concluido.

LA UNIDAD DE LA ABOGACÍA

Por otro lado, Salvador González ha destacado la importancia de la unidad de la abogacía para afrontar los retos urgentes que afronta la profesión. "La Abogacía Española, desde la suma y la unidad, siempre ha sido más fuerte y persuasiva. Necesitamos unidad, fuerza y persuasión para afrontar --como estamos haciendo-- los muchos retos que tenemos por delante, que no son pocos ni menores", ha afirmado.

Entre ellos ha citado la necesidad de garantizar pensiones justas para los mutualistas y recordó que la abogacía ha dado pasos históricos para exigir soluciones al legislador: "Hemos dado un paso al frente para insistir al legislador que debe ofrecer, con urgencia y desde la Pasarela al RETA, una solución justa al problema de sus pensiones", ha afirmado.

González también ha subrayado la importancia de seguir trabajando por la justicia gratuita y el turno de oficio, reclamando "dignidad, respeto y recursos" para los profesionales que la prestan, así como la modernización tecnológica y formativa de la abogacía. "Juntos para reforzarnos y seguir colaborando, con más intensidad si cabe, en una apuesta doble: la formativa y la tecnológica, que es irrenunciable, y en la que nadie se puede quedar atrás", ha señalado.

Sobre el nuevo presidente del Consejo Autonómico, ha señalado que "Ángel es responsabilidad en estado puro", destacando su liderazgo de siete años como decano del Colegio de Toledo y su compromiso con la Abogacía Española en distintos ámbitos, desde la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia hasta la formación y la defensa del turno de oficio.

COLABORACIÓN DEL TSJCM

Por su parte, Pilar Astray ha subrayado la voluntad de TSJCM de colaboración y su disposición permanente al diálogo con la profesión. Astray ha destacado que este nuevo periodo abre una oportunidad para coordinar esfuerzos, mejorar los canales de comunicación y avanzar en iniciativas conjuntas orientadas a optimizar los tiempos procesales, la atención al profesional y la experiencia del justiciable.

También ha avanzado la firma de próximos convenios y la importante labor de las comisiones mixtas impulsadas en otras comunidades autónomas y a nivel nacional entre el Consejo General del Poder Judicial y los consejos de la abogacía. "Estas estructuras han permitido abordar asuntos de interés común relacionados con el funcionamiento de los juzgados, la calidad procesal, la formación y la comunicación institucional".

En el caso de Castilla-La Mancha, el TSJCM ha informado de la existencia de un convenio actualmente en "control de legalidad", dirigido a articular una comisión mixta cuya finalidad será ordenar el diálogo, concentrar esfuerzos y trabajar de forma coordinada en retos operativos compartidos.

Las concejalas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento Elena Serrallé y Gala de la Calzada han asistido a la toma de posesión donde han agradecido su trabajo al presidente regional saliente y han destacado la "gran labor que desarrolla el decano de los abogados albacetenses, Albino Escribano, como representante de la abogacía de la capital judicial de la región".

Además, han deseado los mayores éxitos al nuevo presidente regional, el toledano Ángel Cervantes, con el que se han mostrado dispuesto a colaborar en todo lo que pueda contribuir a mejorar el ejercicio de la Abogacía, tanto para los profesionales como para los ciudadanos que necesitan sus servicios.

Por su parte, el diputado del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha participado, ha felicitado personalmente tanto al nuevo presidente como al resto de integrantes de la Comisión, y ha agradecido el trabajo realizado por quienes han concluido su etapa al frente de esta organización, destacando su compromiso y su buen hacer.

Asimismo, ha remarcado "la gran labor" que lleva a cabo el Consejo de la Abogacía, que agrupa y coordina a los seis colegios profesionales de la región (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina), y actúa como representante institucional de más de 3.500 abogados y abogadas castellanomanchegos.