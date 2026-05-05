Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, premio Doña Rosario Laguna 2026 de Santa Cruz de Mudela

Archivo - La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Doña Rosario Laguna de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) ha revelado que la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel será la persona reconocida en la cuarta edición de sus premios cuyo acto de entrega tendrá lugar el próximo jueves, 7 de mayo.

Estos premios reconocen el papel de la mujer en la sociedad, y pone en valor a mujeres como ejemplo de compromiso y superación, según ha informado la patronal ciudadrealeña en nota de prensa.

Otras galardonadas son Misericordia Román Muñoz, 'Mise', que ha desarrollado su labor durante más de 50 años al frente de la Biblioteca Municipal, impulsando innumerables iniciativas de animación a la lectura. El segundo premio es para Carmen y Juani Huertas Egido, dos mujeres emprendedoras que han dedicado su vida al comercio y la hostelería, siguiendo una tradición familiar.

Con respecto al reconocimiento a la presidenta de Cepyme se trata de la primera mujer en ocupar este cargo desde su creación, destacando la defensa del tejido empresarial y el impulso decidido a la igualdad de oportunidades.