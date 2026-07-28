Los animales de la Serranía de Cuenca y la feria protagonizan el cartel de las fiestas de San Julián 2026 - EUROPA PRESS

CUENCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los animales de la Serranía de Cuenca y la feria protagonizan el cartel de las fiestas de San Julián 2026, creado por Javier Corroto, conocido por el nombre artístico de 'Me sangran los ojos'.

Corroto ha confesado, en el momento de destapar su obra, que "es el cartel en el que más bocetos he tirado a la basura". Es una creación colorida, en la que aparecen representadas atracciones como los coches de choque, la montaña rusa y el canguro y puestos de bingo, de churros y un escenario de conciertos, todos ellos frecuentados por animalitos vestidos con sus mejores galas.

El cartel es, según el artista, una "fábula" que esconde pequeñas historias y ha contado "con una investigación exhaustiva para averiguar qué se pone un jabalí para salir de fiesta".

En cuanto al formato, Corroto ha explicado que el resultado final es un arte digital, pero trabajado previamente en ilustraciones a mano y pruebas de color en papel.

El artista confía en que, al ver el cartel, " la gente pueda pasar un rato en él y disfrutar de un buen día" y pone un reto a los conquenses: hallar en esta obra animada al único ser humano que hay dibujado.