El antiguo convento de Santa Fe de Toledo acogerá el IV Ciclo de Conferencias sobre Arqueología

Cartel del Ciclo de Arqueología. - MUSEO SANTA CRUZ VIVO

TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Santa Cruz y la Asociación Museo de Santa Cruz, ¡Vivo! han organizado el IV Ciclo sobre Arqueología Otoño 2026, que tiene como finalidad el dar a conocer las novedades y los resultados de las investigaciones de algunos de los trabajos arqueológicos que se llevan a cabo en diferentes localizaciones dentro de la provincia.

En esta nueva edición, las conferencias van a tener lugar en el salón de actos del antiguo convento de Santa Fe, con acceso libre hasta completar el aforo disponible, y entrada por la puerta del Miradero, ha informado la Asociación en un comunicado.

El ciclo comenzará el miércoles, 30 de septiembre, con 'Celtas del Occidente: los vettones (IV-I a.C.)', a cargo del catedrático de Prehistoria en la UCM, Jesús R. Álvarez Sanchís. El miércoles 7 de octubre se abordará 'La estratigrafía como marco de referencia en la evolución urbana de Toledo: la excavación de la basílica-mezquita de Tornerías y su contribución al conocimiento de la ciudad romana y visigoda', a cargo del profesor en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la UCM, Arturo Ruiz Taboada.

El 14 de octubre será el turno de 'El oppidum del Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, Toledo). Nuevas perspectivas sobre la Segunda Edad del Hierro en la Carpetania', que impartirán conjuntamente la catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, Lourdes Prados, y Pablo Sánchez de Oro, doctorando en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM.

El miércoles 21 de octubre ser abordará 'Arqueología preventiva e investigación: El yacimiento de Valdelasilla, Illescas (Toledo', a cargo de la profesora Titular de la Universidad de Alcalá en el área de Prehistoria, dentro de los estudios de Historia y Arqueología, Rosa María Barroso, y el licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y arqueólogo profesional, especializado sobre todo en la investigación de la cultura visigoda, Juan Manuel Rojas.