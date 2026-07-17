APAG defiende "a ultranza" al agricultor investigado por el fuego de La Mierla y culpa a C-LM por sus restricciones

Incendio en La Mierla - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EURPA PRESS) -

El presidente de APAG, Juan José Laso, ha querido hacer una "defensa a ultranza del agricultor" que está siendo investigado como presunto responsable del incendio de La Mierla, fuego que podría haber sido originado por su cosechadora y que ya ha arrasado 2.000 hectáreas. "Ese señor estaba trabajando en condiciones legales, se podía cosechar perfectamente, hacía su trabajo".

Además, ha hablado de la parcela donde se originó el incendio, "que tenía que haber estado cosechada hace más de diez días", y si no ha sido así, ha aclarado, ha sido por "las limitaciones" del Gobierno regional en el mes de julio.

"Y cada día que pasa el rastrojo está más peligroso, más seco y transmite mejor el fuego. Sin estas limitaciones tan ridículas este fuego no se habría producido por haber estado ya segado", ha dicho.

Un fuego que "demuestra el error del cálculo del Índice de Propagación" por parte de la Junta. "Ayer había un vendaval. El IPP debería haber sido extremo y de esta manera no se habría quemado esta parcela".

Pero, en cambio, el IPP no estaba previsto en riesgo extremo, lo que critica el presidente de APAG. "Esto ha ocasionado el incendio".

"Llevamos tres años de conversaciones con Desarrollo Sostenible. Siempre hemos dado una alternativa, que es hacer un cinturón de seguridad a lo largo de la Sierra Norte y del Parque Natural Alto Tajo para evitar estos incendios", ha lamentado Laso.

La persona investigada, según distintas fuentes cercanas a la investigación, es el alcalde de Vox de la localidad de Robledillo de Mohernando.