APAG Guadalajara reprocha a la Junta su inacción ante la plaga de conejos en la provincia

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GUADALAJARA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG-Asaja) de Guadalajara ha cargado contra la gestión de la Junta de Castilla-La Mancha frente a la plaga de conejos que afecta al campo de la provincia y de otros puntos de la región y ha asegurado que, pese a los anuncios realizados por el Gobierno regional en los últimos meses, "no se ha hecho absolutamente nada" para reducir una población que continúa causando importantes daños en las explotaciones agrícolas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha afirmado que "todas esas promesas" realizadas desde la Consejería de Desarrollo Sostenible "se han quedado en nada" y ha reprochado a la Administración regional que los conejos "siguen campando a sus anchas" porque, según ha dicho, no se han puesto en marcha medidas como la caza nocturna, el uso de cajas trampa o las ayudas comprometidas para financiar el 70 por ciento de los vallados agrícolas.

Laso ha sido especialmente crítico con los datos difundidos por la Junta sobre la captura de 123.000 conejos en la provincia, unas cifras que ha calificado de "falsedad" y "mentira".

A su juicio, esos registros corresponden a capturas realizadas dentro de los planes técnicos de caza de los cotos y no a actuaciones impulsadas por la Administración autonómica. "Han vendido humo y lo siguen vendiendo", ha lamentado.

El presidente de APAG ha advertido de que la falta de actuaciones permitirá que la población de conejos siga aumentando. "El conejo sigue criando y el año que viene habrá más problemas", ha señalado, insistiendo en que no se está adoptando "ninguna medida" para reducir su número.

Además, ha recordado que el Corredor del Henares presenta algunas de las mayores densidades de conejos del país, con entre 50 y 100 ejemplares por hectárea, una situación que, según ha dicho, exige nuevas actuaciones de control. En este sentido, ha acusado a la Administración regional de anunciar medidas "a bombo y platillo" que después no llegan a ejecutarse.

Ante este escenario, Laso no ha descartado nuevas movilizaciones del sector. Ha explicado que estudian convocar una manifestación regional a finales de julio, al considerar que el problema ya afecta no solo a Guadalajara, sino también a otras provincias de Castilla-La Mancha como Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete.