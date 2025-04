Núñez acusa al Gobierno de C-LM de dejar "solos" a ciudadanos y alcaldes y critica el "caos informativo"

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha acusado este martes al Gobierno de Castilla-La Mancha de dejar "solos" a los ciudadanos y a los alcaldes de la Comunidad Autónoma debido al apagón que se produjo ayer en todo el país. "Ha habido una clara desinformación", ha afirmado

"La colaboración y la lealtad institucional, y pensar primero en los ciudadanos y en el interés general tiene que estar por encima de cualquier otro elemento y por lo tanto ha habido una clara desinformación que tiene su mejor ejemplo en el caos que está habiendo en la educación", ha indicado en declaraciones a los medios.

Así, ha incidido en que la Junta ha dejado "solos" a los docentes y a los padres y ha lamentado que cada centro educativo haya tenido que tomar sus propias decisiones. "Unos se han abierto, otros no, unos han aceptado a los niños y luego han pedido a los padres que vengan a recogerlos, y otros directamente no han estado", ha lamentado.

"Hay docentes que no saben si tienen que ir a trabajar o no, padres que no saben si tienen que llevar a los hijos al colegio o no", ha proseguido, para afirmar que "esta es la realidad que han vivido hoy los padres y los docentes en Castilla-La Mancha, porque ha habido un caos informativo generalizado en relación con el apagón".

CONTACTO PERMANENTE CON ALCALDES

En su comparecencia, Núñez ha indicado que ha tenido un "contacto permanente" con los alcaldes y con los portavoces municipales del PP de la región para conocer "de primera mano", desde la perspectiva municipal, lo que estaba sucediendo. "También lo hemos hecho con el tejido empresarial, conociendo cuál era la situación y cuál era la repercusión y las consecuencias".

Es por ello por lo que ha querido felicitar "al grueso" de alcaldes y alcaldesas de Castilla-La Mancha porque "han sido ejemplares" de nuevo ante una situación de crisis haciendo trabajos "que excedían por mucho" sus competencias atendiendo a personas en trenes o que estaban quedándose sin oxígeno en residencias de mayores, "que dependían de la Junta".

Respecto a las conversaciones con el sector económico de la región, Núñez ha afirmado que este apagón va a tener "consecuencias muy negativas" para la economía del país y de la Comunidad Autónoma como, por ejemplo, que se produjeron ayer problemas de ordeño, con las puede "enfermedades y perjuicios" que puede haber para la ganadería o que las cámaras frigoríficas dejaran de funcionar en muchas empresas y los productos perdiéndose productos perecederos.

A ello ha unido "incertidumbres" vinculadas a asuntos económicos como las subvenciones, poniendo el foco en que este mismo lunes concluía el plazo del FOCAL como por ejemplo el focal, por lo que ha pedido que sea ampliado no se pudieron tramitar ni girar esas ayudas.

"Es el momento de la responsabilidad, de actuar con determinación, como han hecho los alcaldes, y de hacerlo con responsabilidad", ha concluido el presidente regional del PP.