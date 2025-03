Un aparato logístico de unas 1.500 personas se encargará de poner a punto el Campeonato del Mundo de Motocross en Cózar

CIUDAD REAL, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 personas formarán parte del aparato logístico que pondrá en marcha la prueba del Campeonato del Mundo de Motocross que tendrá lugar en la localidad ciudadrealeña de Cózar este sábado y domingo, 15 y 16 de marzo.

El presidente del Club Deportivo Cózar Motor Ranch, Ángel Buitrago, se ha centrado en algunos aspectos organizativos de la prueba, resaltando la magnitud del evento y el esfuerzo que supone su desarrollo, según ha informado la Diputación de Ciudad Real en nota de prensa.

Con motivo de la presentación en Ciudad Real de este evento, Buitrago ha precisado que "desde el club trabajamos todo el año para que cuando llegue la fecha, todo esté preparado".

"Pero ahora es cuando realmente comienza la organización en su punto álgido, con la llegada del equipo del Mundial. En estos momentos están llegando alrededor de 1.500 personas, entre técnicos, montadores y personal de logística. A ellos se suman los equipos y pilotos, que cada uno trae consigo su estructura de asistencia, lo que supone un grupo humano considerable", ha abundado

Ha detallado también el papel que desempeñan la Federación Española, la Federación Manchega y el propio Club Deportivo, que aportan técnicos deportivos, comisarios de pista y personal encargado de la gestión de carrera. "Son ellos los que hacen que todo funcione. Sin este equipo humano sería imposible organizar un evento de esta magnitud", ha apostillado.

El presidente del club ha recordado la evolución del proyecto desde sus inicios diciendo que "hoy es un placer estar aquí en la Diputación, pero ya estuvimos en 2023 presentando nuestro proyecto, que había comenzado a trabajarse a finales de 2021 y en 2022".

"En ese momento, nosotros lo teníamos muy claro, aunque quizás no lo supimos argumentar del todo para quienes no estaban familiarizados con el motocross. Con el tiempo, se ha demostrado que esta iniciativa tiene recorrido, que el motocross tiene un papel en nuestra provincia y que Cózar ha sabido consolidarse en el mapa de esta competición", ha ensalzado.

"SATISFACCIÓN" EN LA FEDERACIÓN

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Castilla-La Mancha de Motocross 'Campo de Quijote', Inés Pacheco, ha querido destacar el papel de la Federación en el crecimiento del motocross en la región y ha expresado su "satisfacción" al ver cómo este evento de talla mundial se consolida en Castilla-La Mancha.

Ha comentado también que la Federación tiene el "privilegio" de ser testigo de "cómo los sueños se cumplen y cómo las iniciativas deportivas van creciendo hasta convertirse en referentes". "Por eso, nos sentimos muy orgullosos de que una prueba de esta magnitud tenga lugar en nuestra tierra, en nuestra comunidad, y más aún en Ciudad Real", ha añadido.

Pacheco ha aprovechado para rendir un reconocimiento especial a José Ramón Lorca, impulsor del proyecto, a quien ha calificado como "uno de los quijotes que me ha dado la vida". "Lo he visto crecer, lo he visto perseguir su sueño, incluso cuando muchos no eran capaces de imaginar hasta dónde podía llegar un evento de estas características. Y hoy, ese sueño se ha convertido en una realidad que acerca el mundo del motocross a muchos que aún lo desconocen", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado la importancia del motocross dentro del panorama deportivo, destacando que aún hay un gran camino por recorrer para darle la visibilidad que merece. Y ha explicado seguidamente que "el motocross es un deporte apasionante, pero sigue siendo bastante desconocido para muchos". "Eventos como este nos permiten acercarlo a más gente y mostrar todo lo que puede ofrecer"

En otro orden de cosas, el alcalde de Almuradiel, Braulio del Campo Egido, en representación de Tierras de Libertad, ha puesto de manifiesto que no habría sido posible la celebración de este evento sin la apuesta "firme" de Tierras de Libertad, que "desde el primer momento" confió en la viabilidad del proyecto.

A continuación, Ejido ha dirigido unas palabras a los asistentes, resaltando la importancia del motocross no solo como deporte, sino como un elemento dinamizador del territorio. Ha puesto en valor el impacto que supone para la región acoger una prueba de esta magnitud, convirtiendo a Cózar en el epicentro del motocross internacional y ha calificado la realización del gran premio de "motor de desarrollo y esperanza para las zonas rurales".

Durante su intervención, ha establecido un paralelismo entre el espíritu de superación de los deportistas con el de los pueblos de una comarca que quiere resurgir. "Ese mismo espíritu es el que nos mueve aquí, en Cózar y en tantos otros pueblos de nuestra querida tierra. Somos gente luchadora, comprometida con nuestro futuro y convencida de que el progreso llega cuando apostamos por iniciativas como esta", ha asegurado.

Y ha concluido diciendo que "hoy acogemos con orgullo a los pilotos que han venido a competir en nuestra tierra". "Que sepan que aquí, en el corazón de La Mancha, encontrarán no solo un circuito espectacular, sino también una afición entregada, hospitalaria y una tierra que los recibe con los brazos abiertos".

IMPACTO DE CUATRO MILLONES

Mientras, el presidente de la Diputación ciudadrealeña, Miguel Ángel Valverde, ha aseverado que "este campeonato es muy importante para la provincia, para Castilla-La Mancha y, por supuesto, también para el Campo de Montiel".

"Es una oportunidad para que una comarca con tanto que ofrecer sea más conocida", ha dicho Valverde para añadir, a continuación, que el impacto económico se estima en cuatro millones de euros, algo que, a su juicio, no solo se sentirán en la comarca, sino en toda la provincia.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el evento, precisando que este año se ha destinado una ayuda económica de 80.000 euros, además de la inversión realizada en la edición del año pasado, valorada entre 120.000 y 125.000 euros en trabajos de acondicionamiento del circuito. "Desde el primer momento hemos participado en el desarrollo de este campeonato del mundo y lo seguiremos haciendo", ha asegurado.

Ha intervenido también el vicepresidente quinto de la Diputación, responsable del Área de Deportes, Luis Alberto Marín Morales, quien ha resaltado que la celebración del gran premio supone un orgullo y un privilegio para la provincia.

"UNA INYECCIÓN DE AUTOESTIMA"

Finalmente, la viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno regional, Carmen Teresa Olmedo, ha considerado que "el organizar una prueba como esta genera una inyección de autoestima en una comunidad netamente rural", demostrando que "a pesar de las dificultades de organización en un pueblo pequeño somos capaces de competir de igual a igual con otras sedes en grandes ciudades", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Para Olmedo, se trata de una prueba deportiva que "es una oportunidad para impulsar la actividad económica local, ya que la llegada de miles de visitantes beneficia a la hostelería, al turismo y los comercios de la zona, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo económico de nuestros municipios y consolidando a Castilla-La Mancha como un destino atractivo para el turismo deportivo".

En este sentido, Olmedo ha recordado el retorno económico y social que ya tuvo la primera edición de esta prueba deportiva en la comarca de Campo de Montiel y en la provincia de Ciudad Real "con más de cuatro millones de euros y la asistencia de más de 8.000 personas, a lo que se suman miles de profesionales, paddock y visitantes que acreditan la importancia y el impacto de este evento en la zona".