Aparcar en el centro de Ciudad Real volverá a ser gratis en las tardes de julio y agosto por tercer año consecutivo

Cartel de la supresión de la zona azul en el centro de Ciudad Real en las tardes de julio y agosto. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real volverá a poner en marcha este verano una medida que "se ha consolidado ya como una de las iniciativas de apoyo directo a las familias y a la actividad económica local durante la época estival". Por tercer año consecutivo, durante las tardes de los meses de julio y agosto, estacionar en la zona azul de la ciudad será completamente gratuito.

Se trata de una iniciativa que el actual equipo de Gobierno adoptó nada más asumir la responsabilidad municipal en junio de 2023 y que, un año más, se reedita con el objetivo de "seguir facilitando la vida diaria de los vecinos, dinamizar la economía local y hacer más atractiva la ciudad para visitantes de toda la provincia", según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que esta decisión responde a una "apuesta clara" del Ayuntamiento por adoptar medidas útiles y concretas para mejorar el día a día de la ciudadanía.

"Por tercer año consecutivo, las tardes del mes de julio y agosto la zona azul volverá a ser gratuita. Se trata de una medida pionera que adoptó este equipo de Gobierno recién llegado al Ayuntamiento en junio de 2023 y que entendemos que no solo supone un ahorro importante para todos los vecinos de Ciudad Real, sino que también representa un apoyo directo a nuestra actividad económica local", ha señalado Arroyo.

Según las estimaciones municipales, esta iniciativa puede suponer un ahorro aproximado de 85.000 euros para el conjunto de los vecinos de Ciudad Real, al eliminar durante dos meses el coste del estacionamiento regulado en horario de tarde.

En este sentido, Guillermo Arroyo ha subrayado también el impacto positivo que esta medida puede tener sobre el comercio local. "Estamos convencidos de que esta decisión favorece la dinamización de todo nuestro pequeño comercio, facilitando que los ciudadanos puedan desplazarse y realizar sus compras con mayor comodidad. Pero además creemos que puede servir también como incentivo para atraer a visitantes de otros puntos de la provincia que quieran disfrutar de los recursos culturales, patrimoniales y gastronómicos que ofrece nuestra ciudad", ha manifestado.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a fomentar la actividad económica, impulsar el consumo en el comercio de proximidad y seguir consolidando a Ciudad Real como una ciudad cada vez más accesible, dinámica y atractiva tanto para vecinos como para quienes la visitan durante los meses de verano.