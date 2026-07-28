Aparece en buen estado de salud el joven desaparecido desde este domingo en Villarrubia de los Ojos

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven de 19 años desparecido desde este domingo en Villarrubia de los Ojos ha aparecido en buen estado de salud tras sufrir un accidente con su ciclomotor y desorientarse.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que añaden que fue el mismo joven el que consiguió llegar por sus propio s medios al polígono de Daimiel, donde fue localizado sobre las 14.00 horas de este lunes.

Un dispositivo formado por Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Daimiel, bomberos forestales, Cruz Roja y Protección Civil se encontraba buscando desde este domingo a este joven.

Según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de la desaparición se dio el domingo sobre las 15.58 horas.