Los apicultores esperan doblar la producción de miel de la Alcarria y exportan más a Europa

GUADALAJARA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apicultores de Guadalajara prevé que una cosecha de miel de mil flores acogida a Denominación de Origen Miel de la Alcarria "muy buena", incluso que pueda doblarse con respecto a la del año anterior, y aunque según su presidente, Ángel Marco, también les está afectando la crisis, ha apuntado que exportan "algo más" a Europa que antes, lo que atribuye a que ahora haya "algo de miedo" a traer el producto de China.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la asociación, Ángel Marco, quien ha admitido que pese a que esperan una buena producción de algunos tipos de miel, la crisis por el covid-19 también les ha afectado a las ventas de otras debido a que gran parte de lo que producen va destinado a tiendas pequeñas, gasolineras y establecimientos turísticos, que o han cerrado estas semanas o no tienen clientela.

No obstante, ha admitido que han apreciado un auge de las ventas a otros países europeos a los que no se vendía tanto y que ahora están eligiendo mieles españolas por delante de mieles chinas.

De hecho, según Marco, desde Guadalajara se exporta casi un 30% de las mieles de romero, de tomillo y mieles oscuras pero "solo hacia Europa", ha precisado tras puntualizar que toda la que tienen denominación se vende "sin problema".

El presidente de los apicultores ha pedido a los guadalajareños que apuesten ahora más que nunca por los productos de la tierra y que regresen a comprar a las tiendas pequeñas que es donde concentra la agrupación gran parte de sus ventas. "Con la crisis, muchos han acudido a comprar a grandes establecimientos por comodidad", ha apostillado tras incidir que ahí es donde menos introducidos están.

Las lluvias de antes y el calor de ahora está siendo vital para las futuras cosechas de miel no solo con denominación son otras como la de tomillo; sin embargo, Marco ha admitido que si vinieran hielos si podrían afectar a las cosecha como ocurrió el pasado año.

MÁS MIELES Y AMPLIAR LA ZONA ACOGIDA

De otro lado, aunque ahora está paralizado por el COVID-19, la asociación de apicultores ya estaba trabajando de manera conjunta con la Administración regional para incluir más mieles dentro de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria y también una ampliación de la zona incluida.

Marco ha admitido que faltan productores acogidos a esta denominación, algo que ha atribuido a que en los últimos años, el valor económico de unas y otras no distaba mucho y las exigencias de las mieles con DO eran mayores. Sin embargo, cree que ahora que el precio de la que no está acogida es menor, muchos se pensarán acogerse.

Según Marco, los envasadores son los primeros interesados en que haya más productores acogidos a la DO porque "les falta miel"

La asociación de apicultores cuenta con unos 800 socios de los que unos 200 son profesionales; en cuanto al número de colmenas, ahora puede sobrepasar fácilmente las 40.000.