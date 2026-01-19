Aplazada la entrega en Toledo de las Medallas de Oro a Mérito de las Bellas Artes por el accidente ferroviario de Adamuz

Un tren Irlo y un Avant parados en la estación de Santa Justa de Sevilla. A 19 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado - Eduardo Briones - Europa Press

TOLEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha anunciado el aplazamiento del acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, cuya celebración estaba prevista para este martes, 20 de enero, en Toledo.

Este aplazamiento, aclaran desde el Ministerio, es consecuencia del accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, en el que un descarrilamiento ha causado, hasta el momento, un total de 39 fallecidos y 152 heridos.

En el acto estaba prevista la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia y en el mismo se iba a distinguir a 38 personalidades e instituciones de la cultura, entre los que se encuentran la actriz Carmen Machi o el dúo Camela.

Del mismo modo, también ha quedado suspendida la cena en honor de los premiados que se iba a celebrar en la noche de este lunes en la capital regional y a la que iba a asistir el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Desde el Ministerio de Cultura explican que la nueva fecha de celebración será comunicada próximamente.