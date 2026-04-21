Aprobada la convocatoria del Plan de Caminos de Ciudad Real para 2026 con 1,5 millones de euros de inversión

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, junto a la diputada provincial y delegada de la gestión del Área de Apoyo a los Municipios, Maribel Mansilla. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado nueva convocatoria del Plan de Caminos para 2026, dotada con 1,5 millones de euros.

Así los han anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, junto a la diputada provincial y delegada de la gestión del Área de Apoyo a los Municipios de la Diputación de Ciudad Real, Maribel Mansilla, en rueda de prensa, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, ha comenzado su intervención destacando la importancia de estas medidas para el conjunto de la provincia, entre las que se encuentra la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos del Plan de Caminos para el año 2026, con "el objetivo de financiar obras de acondicionamiento y mejora de la red de caminos de titularidad municipal".

Ha subrayado que esta línea de ayudas, dotada con 1,5 millones de euros, busca "mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas, favorecer la comunicación en el mundo rural y potenciar el desarrollo turístico de la provincia". Además, ha incidido en el criterio del reparto con "criterios objetivos y la inclusión del factor de ruralidad para favorecer a los municipios más pequeños y con menos recursos".

En este sentido, ha explicado que se está favoreciendo a los municipios más pequeños y ha puesto el ejemplo de Villar del Pozo, con 48 habitantes, que va a recibir 4.189,17 euros, lo que supone una cantidad de 87,27 euros por cada uno de ellos, mientras que Ciudad Real capital, con más de 76.087 habitantes, percibirá 80.491,12 euros, lo que supone 1,057 euros por persona.

"Nuestras políticas van dirigidas a todos los municipios de la provincia de Ciudad Real, pero siempre beneficiando a los pueblos más pequeños", ha declarado.

AYUDAS A ESPECTÁCULOS TAURINOS

Por otra parte, Zarco ha informado también de la aprobación de una segunda convocatoria de ayudas, dotada con 400.000 euros, destinada a la organización de espectáculos taurinos. "Estas subvenciones buscan fomentar la vida social y económica de nuestros municipios y poner en valor nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra tierra", ha dicho.

La portavoz ha añadido que estas ayudas priorizan la participación de profesionales de la provincia."Los eventos deberán contar con matadores, novilleros y ganaderías de Ciudad Real, contribuyendo así al desarrollo del sector taurino local", ha señalado en este sentido.

Asimismo, ha defendido el compromiso del equipo de Gobierno "para darle el valor que tienen los toros en nuestra provincia y para su defensa, apoyándonos también en iniciativas como la escuela taurina".

Las cuantías de las subvenciones se estructuran en función del tipo de espectáculo y de los participantes acreditados, para corridas de toros y corridas mixtas se establecen hasta 5.000 euros por cada matador o novillero de la provincia acreditado. Hasta 13.000 euros por cada ganadería de la provincia participante. Para las novilladas con picadores, las ayudas serán de 2.000 euros por cada novillero local y 8.000 euros por cada ganadería de la provincia. En el apartado de festivales taurinos se establecen 3.000 euros por cada matador, 2.000 euros por cada novillero y 6.000 euros por cada ganadería, todos ellos de la provincia. Respecto a las becerradas y novilladas sin picador se dotará de 1.000 euros por cada participante y 4.000 euros por cada ganadería de la provincia. Finalmente, en cuanto a los espectáculos con recortadores, se establece una ayuda de 1.000 euros en total, siendo suficiente la acreditación de que al menos uno de los participantes sea de la provincia.

Desde la Institución provincial se ha destacado la buena acogida que ha tenido esta línea de ayudas en anteriores convocatorias. En palabras de Rocío Zarco, "se trata de una iniciativa que pone en valor nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra tierra, al tiempo que genera actividad económica en nuestros municipios".

34 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN ACUMULADA EN CARRETERAS EN ESTA LEGISLATURA

De su lado, Maribel Mansilla, ha detallado que la Institución gestiona actualmente 1.736 kilómetros de red viaria, sobre los que se están ejecutando actuaciones de mejora, rehabilitación y modernización.

"Estamos realizando un esfuerzo enorme, sostenido y planificado, con un objetivo claro: mejorar la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en los municipios más pequeños", ha señalado.

Durante la presente legislatura, la inversión ha experimentado un crecimiento constante, pasando de cifras medias de entre 6 y 7 millones de euros anuales en etapas anteriores a superar los 10 y 11 millones de euros anuales.

En concreto, las cifras reflejan una evolución al alza, en 2023 se invirtieron casi 5 millones de euros, en 2024 se alcanzaron los 7,4 millones de euros, en 2025 se llegó a los casi 10 millones de euros y en 2026 más de 12 millones de euros ya ejecutados.

"Estas cifras nos llevan a una inversión acumulada de alrededor de 34 millones de euros en la red de carreteras provinciales en lo que va de legislatura", ha subrayado Mansilla. A falta de concretar inversiones, algunas actuaciones de emergencia que se han solicitado también a la Subdelegación del Gobierno por importe de 14 millones de euros por las recientes borrascas que ha sufrido la provincia.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran mejoras de firmes, acondicionamientos de trazado, refuerzo de la señalización y actuaciones integrales en numerosos tramos de la provincia. Destacan intervenciones como la carretera CR-1342 entre Herencia a Villarta de San Juan; la CR-5213 entre Bolaños de Calatrava y Moral de Calatrava; la culminación de la tercera fase de la CR-5021 entre Brazatortas e Hinojosas; acondicionamiento de la carretera CR-2122 por el Santuario de la Virgen de las Cruces; mejora de la CR-6032 de Membrilla a la A-4, o el refuerzo del firme de la Carretera CR-633 de Almedina a Santa Cruz de los Cáñamos y de la CR-4194 de Agudo a Tamurejo.

Se suma el ensanche y pavimentación de la Carretera CR-7111, de Fernán Caballero a Picón y acondicionamiento de la CR-4161 de Veredas a Estación de Veredas, y la de Almadenejos a Almadén CR-424.

Asimismo, se encuentran en ejecución o en fase de licitación proyectos relevantes como la carretera CR-612 de Valdepeñas a Torrenueva en su primera fase, se licitarán de manera inmediata la segunda fase de la Carretera CR-201, acceso de la población de Villarrubia de los Ojos a la Autovía A-43, y la carretera CR-4193, que une las poblaciones de Saceruela con Agudo y Puebla de Don Rodrigo, que está en licitación. Estando ya en este 2026 adjudicadas las obras de Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava, CR-5042 en su primera fase, y la carretera CR-424, en el tramo Fontanosas a Abenójar.

Además, se está trabajando en los proyectos de 2026 y 2027. como son la carretera CR-2031 de Manzanares a los Ojos del Guardiana y la CR-612 de Valdepeñas a Torrenueva en su segunda fase.

La diputada ha destacado que estas inversiones no solo responden a criterios técnicos, sino a una estrategia global de desarrollo: "Somos conscientes de que unas infraestructuras adecuadas son clave para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre municipios". También se ha referido a las tareas de conservación de las carreteras, que se ha incrementado con inversiones llegando a cuatro millones y medio de euros.