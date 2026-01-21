Aprobada la creación de dos centros educativos en Illescas y la ampliación del instituto 'Almudena Grandes' de Ugena

La portavoz regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana la creación de dos centros educativos en Illescas (Toledo), y la ampliación del instituto 'Almudena Grandes' de Ugena (Toledo), debido al crecimiento poblacional de un 20 por ciento que ha experimentado esta zona de la Sagra en los últimos diez años.

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha explicado este miércoles durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que, en el caso de Illescas, se construirá un nuevo Centro de Educación Especial y un nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, que será el número 4.

El IESO se construirá gracias a un acuerdo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Illescas, con una inversión de 9 millones de euros, y se ejecutará en distintas fases, lo que hará que su entrada en funcionamiento sea progresiva.

El centro, que se ubicará en la zona del Señorío de Illescas, comenzará su actividad educativa en el próximo curso 2026-2027, garantizando la escolarización del alumnado, mientras que avanzan las actuaciones previstas, según Padilla.

Por su parte, el Centro de Educación Especial pretende "dar una respuesta estructural a una realidad existente" tanto entre las familias de Illescas como de los municipios aledaños. Este centro atenderá a 90 alumnos y alumnas del municipio pero también de otros municipios de la comarca.

En este caso se van a destinar 5,8 millones de euros, que serán adelantados por el Ayuntamiento de Illescas para, finalmente, ser asumidos por el Gobierno regional. El centro se ubicará en el casco de Illescas.

De otro lado, en Ugena, el Instituto que se inauguró hace 14 meses se transformará también desde el curso 2026-2027, al implantar el Bachillerato, evitando así desplazamientos de los alumnos a localidades cercanas.