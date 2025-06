Aprobada definitivamente la modificación puntual 31 del PGOU de Toledo que permitirá la ampliación de suelo industrial

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este martes una Orden de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual número 31 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGOU) de Toledo, que permitirá la ampliación del suelo industrial de la capital regional en 700.000 metros cuadrados.

Según el texto, recogido por Europa Press, tras su paso por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 14 de marzo de 2025, y una vez acreditada la subsanación, por parte del Ayuntamiento de Toledo, de las observaciones formuladas en dicho informe con fecha 4 de junio de 2025; a propuesta de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo se ha resuelto la aprobación definitiva de dicha modificación.

El objeto de la misma es la reclasificación de parte de un suelo no urbanizable (rústico de reserva) y otro no urbanizable protegido (rústico no urbanizable de especial protección) a suelo urbanizable, con la finalidad de integrar dichos terrenos con los de la Unidad Urbanística número 25 del municipio de Toledo y generar un ámbito continuo y suficiente para la ordenación de un nuevo sector de uso industrial.

Dicho sector se concibe conforme a nuevos modelos de desarrollo urbano orientados a la creación de manzanas y parcelas de gran tamaño, capaces de albergar el asentamiento de empresas de gran escala, en coherencia con los objetivos de diversificación productiva y atracción de inversión.

Este sector de suelo urbanizable industrial de uso logístico, de 700.000 metros cuadrados, va a permitir el asentamiento de grandes empresas, de continuidad con las ya establecidas en diferentes sectores de localidades cercanas y la ampliación de las ya existentes. El suelo se encuentra al este del casco urbano de Toledo, en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia.