Aprobada en pleno una nueva forma jurídica para gestión de viviendas de 'Las Seiscientas' en Albacete

Pleno en el Ayuntamiento de Albacete.

ALBACETE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado una nueva fórmula jurídica para la gestión del grupo de viviendas sociales conocido como 'Las Seiscientas' en el Barrio de La Milagrosa. La Junta de Comunidades va a realizar una aportación adicional de en torno a 100.000 euros anuales para cubrir los costes de mantenimiento de esas 492 viviendas.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado ante el pleno de que el Ayuntamiento ha asumido desde el principio la gestión de esas viviendas mediante un convenio con la Junta de Comunidades, propietaria de las mismas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Sin embargo, los técnicos municipales han advertido durante varios años de la conveniencia de cambiar ese modelo, "porque los convenios no pueden ser deficitarios, como lo venía siendo éste, año tras año, y por eso se va a establecer una delegación de competencias".

El edil ha añadido que "fruto de las negociaciones que hemos llevado a cabo, para evitar que la gestión sea tan deficitaria para el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades va a realizar una aportación adicional de en torno a 100.000 euros anuales para cubrir los costes de mantenimiento de esas 492 viviendas".

Garijo ha señalado también que se ha convocado este pleno con carácter de urgencia a petición del Gobierno regional, para que pueda ser aprobado en una próxima reunión del Consejo de Gobierno después de recibir el visto bueno de Intervención, de modo que entre en vigor el 1 de enero.

El Ayuntamiento asumió la gestión de estas viviendas sociales mediante un convenio con la Consejería de Fomento de Castilla La Mancha, de modo que las viviendas, de titularidad autonómica, están gestionadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda mediante encomienda a la empresa pública Urvial.

Se trata de un modelo de gestión interadministrativa que según Garijo "funciona razonablemente bien porque, aunque las competencias en materia de vivienda son de la comunidad autónoma y las Seiscientas son propiedad de la Junta, la cercanía y sensibilidad de Ayuntamiento permite actuar de manera más ágil y eficaz, en un barrio con una casuística muy específica".

El Ayuntamiento lleva a cabo la administración y gestión de las viviendas (incluida su conservación y mantenimiento salvo la estructura, fachada y cubierta), y a cambio recibe las cuotas de arrendamiento de las mismas.

Garijo ha recordado que aunque la Junta gestiona sus viviendas en otros lugares, desde el Ayuntamiento asumen éstas "en un ejercicio de responsabilidad, para garantizar su habitabilidad y apoyar las políticas de vivienda social. La aportación de 100.000 euros anuales que a partir de ahora va a hacer la Junta nos ayudará a poder sostener esta situación".