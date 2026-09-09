Aprobado un nuevo contrato de control de los sistemas de depuración de C-LM por valor de 15,3 millones para cuatro años

La consejera Portavoz, Esther Padilla. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un nuevo contrato de dirección y de control los sistemas de depuración que gestiona Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, para cuatro años --prorrogable un año más--, por valor de 15,3 millones de euros.

En rueda de prensa este miércoles para dar cuenta de los acuerdos del Ejeuctivo, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha precisado que actualmente, Infraestructuras del Agua gestiona 246 sistemas de depuración distribuidos por todo el territorio y atiende a más de 554.000 habitantes. La previsión es llegar a 267 estaciones depuradoras gestionadas directamente por Infraestructuras del Agua.

El contrato va a organizar el trabajo en cinco zonas para hacerlo "de una manera muy directa, cercana y con capacidad de evaluar y de analizar de una manera muy territorial y siendo más eficaces". Cuenta con equipos especializados en estos cinco territorios, y controlarán el trabajo de las empresas encargadas de la operación de mantenimiento de depuración y el cumplimiento de la normativa.

Se analizarán aspectos como el estado de las instalaciones, los cumplimientos de los límites de vertido, los resultados de analíticas, los caudales tratados, los consumos energéticos, "todo un control integral de todas estos sistemas de depuración".

"Estamos protegiendo la inversión pública que realizamos. No basta con construir depuradoras, también debemos garantizar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de todas las exigencias medioambientales que marca la normativa regional, nacional y europea", ha afirmado Padilla.

ESTACIÓN EN EL ROBLEDO

Además, el Gobierno regional ha acordado la licitación de la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales en El Robledo, en la provincia de Ciudad Real, para la que movilizará 5,5 millones de euros. Incluye la construcción de la planta, la ejecución y la renovación de los colectores, así como la puesta en marcha y los primeros 12 meses de explotación.

Esta infraestructura dará servicio a los más de 1.000 habitantes de este municipio de El Robledo, pero además está dimensionada para 2.800 habitantes equivalentes y tratar diariamente hasta 560 metros cúbicos de aguas residuales.

Con ello, al municipio se le proporciona la capacidad suficiente para atender sus necesidades actuales y también las futuras de crecimiento de población y de implantación de empresas. La instalación que existe actualmente data de 1997.

Aquí, además, se protege el entorno del río Bullaque, puesto que también se estaban produciendo vertidos a este río. El proyecto contempla alrededor de 2,5 kilómetros de conducciones que van a garantizar las mejores condiciones del agua a la población, evitar también vertidos, cumplir con la normativa vigente y proteger el medio ambiente.

Para ello contará con sistemas de pretratamiento, tratamiento biológico, decantación, tratamiento de fangos, medición de caudales, automatización y telecontrol, "con la última tecnología".

La duración total del proyecto será de 32 meses, y una vez pasados los plazos de licitación y adjudicación, Padilla ha confiado en que la ejecución pueda comenzar en el año 2027. Esta actuación es susceptible también de ser cofinanciada con fondos Feder.

En la última década, en Castilla-La Mancha, ha invertido alrededor de 130 millones de euros para este fin y se ha traducido en la puesta en servicio de 71 depuradoras, de las que se benefician más de 200.000 personas. Solo durante el año 2026, se han puesto en marcha 12 nuevas estaciones depuradoras con una inversión de 37,6 millones de euros.

Está previsto iniciar próximamente las obras de otras cuatro y en licitación hay cinco más. Por lo tanto, son 21 los nuevos sistemas de depuración que están en marcha o en proceso.