Gobierno C-LM ve "totalmente reprochable" el listado de periodistas de Interior: "No lo compartimos"

Archivo - La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM - Archivo

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado este miércoles el listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior de "totalmente reprochable", por lo que ha expresado que no comparten "en cualquier caso esta actuación".

En una rueda de prensa, a preguntas de los medios, la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha señalado que los políticos deben dedicarse a hacer su trabajo "con seriedad, y responder a los periodistas independientemente de cómo piensen, a qué medio pertenezcan o cualquier otra característica".

Esta máxima se cumple en Castilla-La Mancha, ha afirmado, por lo que Padilla ha rechazado "cuando se hace de manera distinta".

Ha defendido que una de las normas más importantes de la democracia es el respeto a la pluralidad, lo que "implica no catalogar a nadie, no clasificar a nadie ni por su forma de pensar, ni por su origen, ni por sus características, ni por pertenecer a uno u otro grupo", una consideración que se aplica a "periodistas y a todo el mundo".

Así, ha señalado que "la obligación" de las instituciones y los responsables públicos es estar "muy atentos" a las necesidades de la gente y a la actualidad "para intentar responder de la mejor manera" cuando los periodistas ejercen "su derecho de someter a preguntas" y los políticos "contestar de la mejor manera posible" para "aportar información suficiente para que llegue a los ciudadanos".