Aprobado el Plan Anual de Contratación de la Diputación de Guadalajara con 22,7 millones de euros para 157 actuaciones

GUADALAJARA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial ha aprobado este martes el Plan Anual de Contratación de 2024, prevé realizar un total de 157 licitaciones de contratos de obras, suministros y servicios con un coste estimado de 22.740.254,36 €, por procedimientos distintos al contrato menor.

El nuevo Plan incrementa en 43 el número de contratos de obras, suministros y servicios respecto al Plan de 2023 y aumenta el coste estimado en 4.069.919 € y un 21,8% respecto al año pasado, según ha informado la Diputación mediante nota de prensa.

Este es el cuarto Plan Anual de Contratación aprobado por la Diputación de Guadalajara.

El primero se aprobó en el año 2021. Se trata de un instrumento de planificación que recoge información proporcionada por las distintas áreas de la Diputación sobre los contratos de servicios, suministros y obras cuyos anuncios de licitación está previsto que se publiquen hasta el 31 de diciembre de 2024.

El principal objetivo del Plan Anual de Contratación es potenciar la transparencia y facilitar a las potenciales empresas licitadoras, particularmente a las PYMES, el acceso a la contratación pública dando a conocer con suficiente antelación cuáles van a ser las necesidades que se pretenden atender mediante los contratos proyectados para que puedan preparar con tiempo sus ofertas.

De los 157 contratos previstos para licitar durante el año 2024, la mayor parte se destina a contrataciones de obras.

En concreto, serán 66 contratos de obras, con un montante total previsto de 14.365.489,97 €, que representa un 63,2% de todo el Plan Anual de Contratación. Los contratos de servicios que la Diputación prevé licitar en 2024 serán 58 y su coste estimado ascenderá a 6.752.115,24 €, un 29,7% del total, mientras que los contratos de suministros incluidos en este documento son 33 y su importe total estimado 1.622.649,55 €, lo que supone el 7,1% del Plan Anual de Contratación.

El Plan Anual de Contratación es estimativo y no tiene carácter taxativo, ya que no agota la totalidad de los contratos que la Diputación pueda anunciar durante 2024, pudiendo tramitar otros contratos surgidos de nuevas necesidades detectadas durante el desarrollo del ejercicio presupuestario, así como no licitar todos los contratos incluidos en esta previsión en caso de desaparecer la necesidad que los motiva.

300.000 EUROS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PATRIOMONIO

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado los proyectos técnicos de obra que van a realizarse para instalar sistemas de eficiencia energética en los monumentos de Brihuega, Cifuentes y Torija sobre los que gira el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "La Alcarria Literaria": convento de San José e iglesia de San Simón de Brihuega, castillo de Don Juan Manuel de Cifuentes y castillo de Torija.

Las actuaciones a realizar van a suponer una inversión total de 298.074 euros, divididas en dos proyectos distintos que tienen un periodo de ejecución en ambos casos de cinco meses. Se trata de las actuaciones 8 y 9 del desarrollo del PSTD "La Alcarria Literaria", que cuenta con un presupuesto total de 3,4 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El primero de los proyectos aprobados consiste en la instalación de elementos fotovoltaicos para autoconsumo individual y colectivo conectado a través de red en el convento de San José y la iglesia de San Simón de Brihuega y en el castillo de Cifuentes. Este proyecto tiene un presupuesto de 199.833,24 euros.

El convento de San José va a rehabilitarse como Museo de la Lavanda y el Perfume, la iglesia de San Simón se recuperará para albergar el Centro de Innovación Rural y el castillo de Cifuentes será igualmente sometido a un proceso de rehabilitación para hacerlo visitable. La solución técnica adoptada de implantación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo responde a la inviabilidad de llevar a cabo otro tipo de actuación de eficiencia energética previa a la rehabilitación de los tres edificios históricos.

La actuación en el castillo de Torija corresponde al segundo proyecto aprobado por la Junta de Gobierno y tiene un presupuesto de 98.241,26 euros. En este caso, se van a sustituir los distintos alumbrados exteriores existentes actualmente en el castillo por luminarias LED con un sistema de control de potencia, que facilitará la reducción del consumo energético. Además, este nuevo sistema de alumbrado posibilitará la programación de niveles en distintos días y horarios, además de dotar al castillo de un sistema RGB programable para determinados momentos del año.