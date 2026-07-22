Aprobado el plan anual de reducción del desperdicio alimentario de Castilla-La Mancha para este año 2026

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TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha aprobado el Plan Anual de Reducción Eficiente del Desperdicio Alimentario en Castilla-La Mancha para este año 2026, en el marco del Plan Trienal 2025-2027 de la Estrategia contra el Desperdicio Alimentario en Castilla-La Mancha 'Sin Desperdicio 2030'.

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, la ejecución del plan se realizará a través del Foro Regional de Reducción del Desperdicio de Alimentos, que realizará el seguimiento de las actuaciones y proyectos.

A su vez, el Foro Regional de Reducción del Desperdicio Alimentario, en la reunión celebrada el pasado 19 de mayo 2026, aprobó la programación de medidas a desarrollar durante el año 2026, en el marco del plan trienal de la Estrategia contra el Desperdicio Alimentario en Castilla-La Mancha 'Sin Desperdicio 2030', aprobado mediante resolución de 4 de junio de 2025 de la Consejería de Sanidad.