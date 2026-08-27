Aprobado en el Pleno Extraordinario de Cuenca el acuerdo para la gratuidad de las escuelas infantiles de 2 a 3 años

Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en sesión extraordinaria un acuerdo para hacer efectiva la subvención cercana a los 160.000 euros del Gobierno de Castilla-La Mancha dirigida a la financiación de la gratuidad de la atención educativa básica de los niños y niñas de 2 a 3 años en las Escuelas Infantiles Municipales.

Esta medida supondrá la gratuidad de la educación para casi un centenar de menores de las Escuelas Infantiles Municipales, cifra que crece hasta en torno a 150 si se suma el alumnado de las Escuelas Infantiles de Diputación y Junta de Comunidades, según la información del Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha subrayado que "queremos que las Escuelas Municipales sigan funcionando, que las familias tengan menos costes y que exista financiación pública para hacerlo posible", esto es, "facilitar el acceso a la Educación Infantil y reducir el coste que soportan las familias".

El Partido Popular ha votado en contra al considerar que el modelo planteado por los socialistas consiste en subvencionar las plazas de las escuelas infantiles municipales, en lugar de establecer ayudas que lleguen directamente a las familias como pedían.

Esto supondrá, según han criticado los 'populares', que unos 200 conquenses no tengan acceso a esa gratuidad por ir a escuelas infantiles privadas.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE 1,35 MILLONES

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, con la abstención del PP, una modificación presupuestaria por valor de 1,35 millones con cargo al remanente de tesorería, que permitirá finalizar las obras de urbanización de la calle Trashumancia, en Tiradores Altos, con fondos propios, y contar con la aportación municipal para el proyecto de mejora de los complejos deportivos Luis Ocaña y Tiradores, financiado al 50% entre Ayuntamiento y Diputación.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha expuesto que las obras de urbanización de Trashumancia se han ejecutado y financiado a través de dos Planes de Obras y Servicios de la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento -el segundo de los cuales está actualmente en marcha-, sumando la cuantía total 468.000 euros de inversión.

Con la modificación presupuestaria aprobada, se sumarán 200.000 euros de fondos propios para acometer la finalización del acondicionamiento de esta vía.

El segundo asunto, ha explicado el edil del ramo, se refiere a la necesidad de financiar la aportación municipal al citado proyecto de mejora de los complejos deportivos Luis Ocaña y Tiradores, siendo la cuantía aprobada de 493.000 euros.

De este modo, la inversión total destinada a este efecto entre Ayuntamiento y Diputación será cercana al millón de euros.

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Álvaro Barambio ha criticado la gestión económica del equipo de Gobierno encabezado por Darío Dolz, tras la presentación de una modificación en el presupuesto municipal apenas un mes después de su aprobación definitiva.

Para el portavoz popular, "esta situación viene a dar la razón al Grupo Popular cuando señalábamos que el papel lo aguanta todo y que elaborar un presupuesto no es solo cuadrar una tabla de Excel, sino realizar previsiones realistas".

Barambio ha denunciado que la actuación del Gobierno local demuestra una clara "falta de estructura, organización y rigor presupuestario", señalando que el único objetivo del equipo de Dolz era cumplir formalmente con la obligación de sacar adelante las cuentas públicas, "aunque fuera con siete meses de retraso y sin importarles realmente su contenido".

La aprobación definitiva del presupuesto se produjo a finales de julio y, en menos de 30 días, ya ha precisado de la primera corrección, lo que a juicio de los populares resta credibilidad tanto a las cuentas locales como a la gestión del alcalde.

Desde el Grupo Popular destacan que su postura en la votación ha sido determinante para evitar el bloqueo de proyectos clave para la ciudad.

"Gracias a la abstención responsable del Grupo Popular se van a poder llevar a cabo actuaciones necesarias en la calle Transhumancia o en diversas instalaciones deportivas", ha explicado Barambio, cuestionando directamente la estrategia del equipo de Gobierno.

"Estas intervenciones se conocían perfectamente antes de aprobar el presupuesto y, curiosamente, no se incluyeron en ese momento para introducirse ahora. Nos preguntamos si estamos ante una falta de previsión o ante una pirueta presupuestaria".

Asimismo, el también vicesecretario de formación del PP de Castilla-La Mancha ha advertido de que la modificación ha obligado a suplementar créditos en varias partidas de gastos ordinarios con el fin de saldar facturas anteriores, lo que evidencia que "lo presupuestado y la realidad del municipio apenas coinciden".

Ante esta deriva, Barambio ha concluido preguntándose "¿cuántas modificaciones presupuestarias más habrá que realizar a lo largo del ejercicio a un presupuesto que nació tarde y mal?".