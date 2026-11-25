Equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado este miércoles, con la abstención del PSOE, el Presupuesto General de la Corporación Provincial para 2027, que asciende a 216.221.879 euros en términos consolidados, un 8,40% más que en el ejercicio anterior.

Las cuentas, según ha informado la Diputación en un comunicado, refuerzan la capacidad de la institución provincial para atender las necesidades de los municipios y de sus vecinos, con especial atención a la cooperación municipal, las inversiones, el empleo, los servicios públicos y las políticas sociales.

La portavoz y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, en declaraciones a los medios de comunicación, ha subrayado "que estas cuentas sitúan a los municipios en el centro de las decisiones de gobierno y consolidan una apuesta por el municipalismo basada en recursos y medidas concretas".

El presupuesto reserva 106,2 millones de euros al ámbito de la cooperación económica con los ayuntamientos, el empleo y los servicios públicos supramunicipales, destina 50,6 millones a políticas de protección y promoción social, y en materia de cultura, medio ambiente, turismo o promoción deportiva recoge casi 30 millones de euros.

De Frutos ha puesto el acento en el incremento de los fondos destinados a los ayuntamientos durante la legislatura, que han aumentado un 45,8%, mientras que las inversiones municipales han crecido un 86%. "Un esfuerzo que se refleja especialmente en los Planes Provinciales, cuya dotación alcanza los 18,6 millones de euros en 2027, un 50% más que al inicio de la legislatura, y en las ayudas para gasto corriente municipal, que han experimentado un incremento del 61,4%", ha dicho.

Ha destacado también "las partidas que incluyen, entre otras actuaciones, 20,6 millones para gasto corriente, y 9 millones para Toledo Emplea+, con una dotación de 9 millones de euros, además de recursos para infraestructuras rurales y urbanas y para la red provincial de carreteras".

"Las cuentas no solo aumentan la financiación municipal, sino que refuerzan servicios esenciales que llegan a todos los pueblos. Hablamos de bienestar social, atención a las personas, empleo, bomberos y servicios medioambientales, ámbitos que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los ciudadanos", ha manifestado.

El presupuesto contempla 18,8 millones de aportación ordinaria al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos, a los que se suman 2 millones para inversiones, y 6 millones para el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales. En materia de movilidad, se consignan 550.000 euros para el transporte metropolitano Astra del área de Toledo y 114.000 euros para otras áreas metropolitanas.

De su lado, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria cuenta con un presupuesto de 11.807.044 euros y mantiene el servicio de anticipos a cuenta de la recaudación de los tributos locales a los ayuntamientos.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, tras la votación, ha manifestado "que los ayuntamientos, especialmente los municipios más pequeños, son el corazón de estos presupuestos y ha reiterado la voluntad de la institución provincial de mantener la lealtad y colaboración con el resto de administraciones, tendiendo la mano para apoyar y cofinanciar proyectos en beneficio de los municipios y de toda la provincia".

PSOE: PARTIDAS QUE NO SE EJECUTAN

De su lado, el Grupo Socialista ha valorado el refuerzo de varias partidas para los ayuntamientos, pero se ha abstenido cuestionando que el Gobierno provincial vaya a materializar las actuaciones previstas, a la vista de la baja ejecución de los dos últimos ejercicios cerrados.

Su portavoz, Tita García Élez, ha explicado que el presupuesto alcanza una cifra "sin precedentes" porque la Diputación recibe más recursos que nunca del Gobierno de España, pero ha alertado de que ese incremento pierde su efecto si las partidas no se ejecutan y el dinero no llega a los municipios.

Ha precisado que la Diputación ejecutó el 54,72% del presupuesto de 2024 y el 55,02% del correspondiente a 2025. A fecha de septiembre de 2026, la ejecución se situaba en el 42,26%, aunque se trata de un ejercicio todavía no cerrado, cifras que contrastan con el 72,01% alcanzado en 2019 durante el anterior Gobierno socialista, ha informado el PSOE.

Por otro lado, García Élez ha denunciado que el presupuesto reduce un 23,63% las inversiones hidráulicas y rechaza la enmienda socialista de un millón de euros para contribuir a solucionar los problemas de abastecimiento que afectan la población del Pusa y los que dependen del Torcón y de la balsa de Torinas.

Igualmente, ha criticado la "doble vara de medir" del Gobierno de PP y Vox, que no plantea objeciones competenciales para utilizar recursos provinciales en la compra de inmuebles y otros bienes en beneficio del Ayuntamiento de Toledo, cuyo alcalde, Carlos Velázquez, es también presidente provincial del Partido Popular, pero recurre a ese argumento para rechazar una ayuda destinada a garantizar el abastecimiento de agua.

El Grupo Socialista ha llamado la atención sobre el crecimiento continuado de las partidas destinadas a publicidad y propaganda, que alcanzan los 847.282 euros en 2027, incremento que contrasta con la reducción de un 2,76% de las partidas destinadas a Igualdad. Asimismo, las cuentas incorporan 250.000 euros más para ferias, sin aclarar si se acudirá a nuevos encuentros ni evaluar los resultados obtenidos hasta ahora, y una nueva dotación de 500.000 euros en materia deportiva sobre la que tampoco se ha detallado cómo se gestionará ni cuáles serán sus destinatarios.

Según los socialistas, las cuentas combinan medidas positivas con otras partidas sin criterios claros y no atienden necesidades prioritarias de la provincia. PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN

Al margen de los presupuestos, el pleno ha aprobado, por unanimidad, el Plan Provincial de Cooperación a las Obras de competencia municipal para 2027, que cuenta con una aportación de 18.600.000 euros de fondos propios de la Diputación, cuya finalidad "es contribuir a la mejora, ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructuras municipales y facilitar la prestación de los servicios locales", ha señalado De Frutos.

La distribución de los fondos establece un reparto lineal del 75% de la dotación, equivalente a 13.950.000 euros, y otro 25%, por importe de 4.650.000 euros, proporcional a la población de cada entidad local. La aportación de la Diputación cubrirá el 95% de la financiación de cada actuación, mientras que los ayuntamientos deberán aportar como mínimo el 5%. A esta cantidad se añaden 480.250 euros destinados específicamente a inversiones en anejos y núcleos secundarios de población.

El orden del día ha incluido también la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial para 2027, así como la modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la institución y sus organismos autónomos.

La propuesta ha sido acordada por unanimidad en la Mesa General Negociadora Única, celebrada el 3 de noviembre de 2026, con la participación de la Corporación y de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, SAE-SAP y FSP-UGT.

Por último, el pleno ha conocido el informe de control permanente sobre la evaluación de las reglas fiscales correspondiente al tercer trimestre de 2026, que refleja que la Diputación, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación consolidada estimada de 16.403.817,73 euros al cierre del ejercicio.