Aprobado el proyecto de ejecución del nuevo tramo de la AB-20 entre glorieta de Fiesta del Árbol y la Carretera de Jaén

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Julián Garijo - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo tramo de la AB-20 entre la glorieta detrás de la Fiesta del Árbol y la Carretera de Jaén ha dado un nuevo e importante paso tras la aprobación definitiva del proyecto de ejecución.

Según ha informado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Julián Garijo, el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo ha dado el visto bueno al proyecto de urbanización y ordenación vial, "una vez comprobados los informes favorables de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Confederación Hidrográfica del Júcar, además de haberse realizado el trámite de información pública durante veinte días hábiles sin haberse producido alegaciones".

El edil ha recordado que "se trata de una obra de gran envergadura y de enorme interés para el crecimiento y desarrollo de la cuidad. El Pleno ya dio el visto bueno en su sesión del pasado mes de octubre a la ocupación definitiva de los terrenos necesarios, casi 42.000 metros cuadrados, con el reconocimiento del aprovechamiento urbanístico a cada propietario y el abono de las indemnizaciones por las demoliciones que procedan, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El próximo y último paso administrativo antes de comenzar el proceso de licitación de las obras será la resolución de los recursos de reposición interpuestos respecto a estas ocupaciones e indemnizaciones, para lo que se hacía necesario aprobar el proyecto inicialmente, lo que se ha realizado en el día de hoy".

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación estimado inicialmente de casi 6 millones de euros para obras y demoliciones, y un plazo de ejecución de 16 meses, y permitirá avanzar hacia un modelo de ciudad "con más movilidad sostenible, más crecimiento y mejores comunicaciones", afirma el concejal.

El nuevo tramo de la AB-20 tendrá una longitud aproximada de 1.350 metros lineales y recogerá la circulación radial de tres importantes accesos a la ciudad que confluyen en el Paseo de la Circunvalación de la zona de la Feria: la Carretera de Barrax (Nacional 430), la Carretera de Jaén (Nacional 322), y el Camino de Pozomajano o calle Constantino Romero, con tráfico procedente del Parque Empresarial Campollano.

La nueva vía aliviará el tráfico urbano al permitir la conexión de las carreteras de Barrax y de Jaén y el Camino de Pozomajano con la Calle Virgen del Pilar y el tramo de AB-20 correspondiente al sector 3, cuyas obras de urbanización se encuentran actualmente en ejecución.

Garijo ha recordado que fue en la anterior etapa de gobierno de este equipo municipal, en el año 2018, cuando se construyó el último tramo ejecutado de la AB 20, entre la Universidad y la Carretera de las Peñas, "y desde entonces no se había desarrollado ningún otro tramo de esta vía de circulación tan necesaria para la ciudad.

La nueva circunvalación, que empezó a construirse hace más de veinte años, es un proyecto básico para hacer posible el crecimiento ordenado de la ciudad, mejorar la movilidad sostenible, fomentar el deporte urbano y avanzar hacia una mejor calidad de vida".

El nuevo vial tendrá un ancho de 35 metros y tres nuevas glorietas a su paso por la Carretera de Barrax, el camino del Molinico y la Carretera de Jaén. Incluirá dos calzadas de siete metros con dos carriles cada una de ellas, separadas por una mediana de dos metros de ancho. Junto a cada calzada habrá un paseo para uso no motorizado, para peatones y bicicletas.

El concejal ha insistido en que "los trabajos de planificación y gestión urbanística como éste son la base previa para la construcción de vivienda, y el nuevo tramo de AB-20 es un ejemplo perfecto de una labor callada y compleja que pone las bases para proporcionar un futuro a la ciudad".

Garijo ha finalizado anunciando que "ya estamos trabajando en el último tramo de AB-20 que quedaría por ejecutar para cerrar por completo esta circunvalación externa en el perímetro de la ciudad, que discurrirá desde la carretera de Barrax hasta la carretera de Las Peñas".