Aprobado el presupuesto de Diputación de Toledo con la abstención del PSOE

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Diputación de Toledo para el próximo ejercicio, que ascienden a 199.468.533 euros, han sido aprobados este martes con los únicos votos a favor de PP y Vox, y la abstención del PSOE durante la sesión plenaria celebrada en la institución.

La portavoz del PP y diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, ha iniciado este debate defendiendo este presupuesto como "eficaz, real" y que apuesta por la inversión, el empleo, el desarrollo de los pueblos de la provincia y por acciones para "evitar la despoblación", elaborado "con prudencia", a falta de conocer los datos de los presupuestos del Estado.

De su contenido, que supone un incremento del 9,29 por ciento respecto a las cuentas actuales, ha destacado los Planes Provinciales de Cooperación Local de Obras y Servicios, con 15,5 millones; las infraestructuras y equipamientos municipales, que contarán con una inversión de 7,2 millones o el Fondo de Catástrofes Naturales, creado desde la dana, con 1,5 millones.

Del nuevo Plan Toledo Emplea+, dotado con 9,2 millones de euros, la diputada del PP ha incidido en que la intención del equipo de Gobierno es que este nuevo plan "sea lo más inmediato posible" y por ello ya se está trabajando en las bases en función del número de habitantes y la capacidad de cada ayuntamiento y ha aclarado que la intención es ser "flexibles" en la cofinanciación con los distintos ayuntamientos.

Sobre el Plan de Empleo de la Junta, De Frutos ha subrayado que es mejorable, deteniéndose en su gran nivel de absentismo, y ha manifestado que "a día de hoy" no hay nada sobre la mesa, ni un mínimo borrador ni fechas, por lo que ya "se verá" cómo actuar cuando llegue ese momento, recordando que en otras ocasiones la Diputación se ha adherido mediante modificaciones presupuestarias. Por ahora "ni sabemos ni conocemos", ha zanjado.

En cuanto al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS) --en presencia de bomberos presentes en la sesión, que han acabado siendo desalojados por la Presidencia ante sus protestas-- se ha remitido al acuerdo alcanzado en el pleno del organismo, explicando que no están en contra de ello sino a favor de que la negociación continúe y cuando haya un acuerdo efectivo se dote.

Finalmente, ha agradecido las aportaciones de los grupos en las comisiones previas, y ha incidido en que este presupuesto --que confía en que entre en vigor el 1 de enero-- está realizado con "equilibrio y sostenibilidad financiera" y que, con él, el equipo de Gobierno provincial quiere "estar a pie de calle con cada uno de los vecinos de los 204 municipios" de la provincia.

PSOE: "COSAS BIEN, OTRAS NO TANTO"

La portavoz del PSOE, Tita García Élez, ha comenzado agradeciendo que se hayan adelantado los plazos para que "cuanto antes" esté en funcionamiento el presupuesto, que será "histórico" para el equipo de Gobierno pero quizá, a su juicio, por el montante, y por los 15 millones de euros más con los que se ha dotado de la Administración General del Estado.

En estas cuentas los socialistas ven que "hay cosas que están bien pero hay otras que no tanto", refiriéndose a partidas que se han incrementado --como el apoyo a las brigadas de carreteras, que era una enmienda del PSOE de años anteriores, ha recalcado-- pero también a otras "importantísimas que bajan", como el programa de Acción Local. Igualmente, ha rechazado el dinero que no se ha gastado del presupuesto en vigor, y los programas que tienen "ejecución cero".

Respecto a las cuatro enmiendas de su grupo a las cuentas que fueron rechazadas se ha detenido en la referida al presupuesto del CPEIS que busca la incorporación del tercer bombero, para aclarar que no se exige que eso "se haga desde el día 1 ni en todos los parques" sino que busca hacer un análisis de qué se necesita, considerando "necesario" que eso se ponga a funcionar.

De la que pedía que la Diputación garantice el Servicio de Comidas a Domicilio y asuma la tramitación y resolución de los procedimientos para evitar carga burocrática a los ayuntamientos, ha insistido García Élez en pedir que se "corrija" ese voto en contra ya que, si no, se provocarán "desigualdades mayúsculas" entre municipios, demandando que se prorrogue el actual contrato.

En relación al nuevo Plan Toledo Emplea+ se ha preguntado si la Diputación va a colaborar con un futuro Plan de Empleo de la Junta y de qué partida se sacaría el dinero para ello, ya que "no aparece" ninguna en los presupuestos, como ha detallado. "No estoy diciendo que el proyecto --nuevo-- sea malo" sino que el PSOE quiere conocer sus objetivos concretos.

VOX: "RAZONABLES Y VALIENTES"

De estos terceros presupuestos del Gobierno PP-Vox, el portavoz del Vox, Daniel Arias, ha manifestado que "son razonables" porque se ajustan a la base de ejecución presupuestaria del año anterior en todas las áreas y son "valientes" porque ponen en marcha programas y planes que la Diputación no tenía y que, a partir de ahora, va a asumir, agradeciendo a su socio de Gobierno la "comprensión" que ha tenido con todos los proyectos.

Entre los "grandes" proyectos, ha mencionado el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso), la construcción de la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido en la Residencia Social Asistida San José, el plan de apoyo familiar desde el área de igualdad, el aumento de la cuantía del convenio con la Guardia Civil o el programa de mejora de infraestructuras.

Arias también ha desgranado las distintas acciones y cuantías de los organismos autónomos, deteniéndose en el CPEIS y la enmienda del PSOE sobre el tercer bombero, para precisar que la cuantía que se pedía era "notable" y considerar que primero "hay que ver las necesidades y luego ir llevándolas a cabo" en los distintos ejercicios.

Sobre el programa del Servicio de Comidas a Domicilio ha aclarado que gracias a la Diputación de Toledo el "plato de comida caliente va a seguir manteniéndose" en los pueblos, gestionado por los ayuntamientos, ya que "se han cambiado las bases pero no por capricho" sino porque se ha querido dar "cercanía" al programa y porque había ancianos que se estaban saliendo del mismo porque no les gustaba la comida.

Como punto final, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha agradecido el trabajo, el talante y el diálogo en torno a estos presupuestos, que "no son fruto de la improvisación", que presumen "de equilibrio, de sostenibilidad y, sobre todo, de sentido común" y que van definidas por el empleo y la inversión municipal.

CARRETERAS

Antes de ese debate, el pleno ha aprobado proyectos constructivos de tres carreteras de la red provincial incluidos en el modificado número 4 del contrato de concesión de la zona 2 de la red provincial, para actuar en la TO-2788 (entre Corral de Almaguer y la ermita de la Virgen de la Muela), la TO-2875 (entre Villanueva de Alcardete y la N-301) y la TO-2899 (entre Quintanar de la Orden y el límite con Cuenca).

Este punto, así como el relativo al inicio del expediente de modificado de dicho contrato, han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, y la abstención del PSOE, que, como ha explicado su portavoz, quiere esperar al informe del Consejo Consultivo "para ver si se tiene que sacar o no a licitación el contrato". De Frutos ha agradecido no obstante que la oposición no ponga "en tela de juicio las actuaciones" y que el trámite pueda continuar.

La unanimidad ha vuelto a los puntos 5 y 6, para corregir un error de transcripción en el inventario de bienes y derechos de la Corporación sobre la naturaleza del bien denominado 'buque turístico', que debía haberse inscrito como bien patrimonial y no demanial; y para aprobar el convenio entre la Diputación y el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales para la delegación de competencias en materia de recaudación de ingresos de derecho público.