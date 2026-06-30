Aprobados los presupuestos municipales de Talavera para 2026 con 90,2 millones de euros y el voto contrario del PSOE

Votación del Pleno Municipal Extraordinario de aprobación de los Presupuestos 2026, en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha celebrado este martes el Pleno Extraordinario para la aprobación de los Presupuestos Municipales 2026, con una cuantía total de 90,2 millones de euros. Unos presupuestos aprobados con el voto de los Grupos Municipales de Gobierno, PP y Vox, y el voto contrario de los ediles del Grupo Municipal Socialista.

El concejal de Economía y Hacienda, Jesús García-Barroso, ha defendido que los presupuestos suponen un incremento de 5.222.864 euros respecto al ejercicio anterior, un 6,14 por ciento, reivindicando que se trata del mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, y ha definido estas cuentas como "un presupuesto expansivo pero profundamente responsable".

García-Barroso ha desgranado que el Área 1 de Servicios Públicos Básicos contará con una dotación de 38.665.974,31 euros, lo que representa casi el 43 por ciento del presupuesto municipal.

Esta partida aumenta en 3,29 millones de euros, un 9,3 por ciento más que el ejercicio anterior, con el objetivo de reforzar contratos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, la seguridad ciudadana, el mantenimiento de las vías públicas y del alumbrado.

El Área 9 de Actuaciones de Carácter General dispondrá de 19.969.697,44 euros, un incremento del 5,29 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El concejal ha explicado que este aumento responde al incremento del coste de la vida, la actualización de los costes de los suministros energéticos y la dignificación de las condiciones laborales del personal público municipal, con el objetivo de seguir avanzando hacia una administración más ágil.

El presupuesto destina 15.593.690,16 euros al Área 3 de Bienes Públicos Preferentes, un 2,37 por ciento más que en 2025.

Estos fondos se destinan directamente a la promoción de la cultura, al sostenimiento de los programas educativos y a la dinamización de las infraestructuras deportivas.

En materia social, el Ayuntamiento destinará 6.131.633,63 euros al Área 2 de Protección y Promoción Social, un incremento del 1,41 por ciento. Esta partida permitirá mantener los servicios sociales de atención primaria, los planes de ayuda a familias vulnerables, las políticas de igualdad y el apoyo a las personas mayores.

En cuanto al Área 4 de Actuaciones Económicas, registra el mayor incremento porcentual de todo el presupuesto, con una subida del 9,7 por ciento, hasta alcanzar los 5.199.326,46 euros.

García-Barroso ha explicado que este incremento estratégico está orientado al fomento del empleo local, el apoyo al comercio de proximidad, el impulso a las pequeñas y medianas empresas y la proyección del suelo industrial y tecnológico de Talavera como polo de atracción de nuevas empresas.

El Área 0 de Deuda Pública contará con 4.671.817 euros, registrando únicamente un incremento del 0,49 por ciento respecto al ejercicio anterior.

García-Barroso ha señalado que este dato demuestra que el crecimiento del presupuesto "no se está financiando cargando mochilas de deuda a las generaciones futuras", sino manteniendo los gastos financieros bajo un control estricto, pagando los compromisos del Ayuntamiento en tiempo y forma y demostrando una gestión rigurosa de los recursos públicos.

El concejal ha concluido asegurando que la aprobación definitiva de estas cuentas permitirá al Ayuntamiento disponer desde el inicio del ejercicio de "la herramienta jurídica y económica más importante" para desarrollar su acción de gobierno y ejecutar las actuaciones previstas durante 2026.

VOX REIVINDICA EL TRABAJO DE DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS

Por su parte, el portavoz de Vox y teniente de alcalde, David Moreno, ha coincidido en reivindicar que se trata del "mayor presupuesto de la historia de este Ayuntamiento, con 90.232.139 euros, y un incremento del 6,14 respecto al año anterior, y consolida un espectacular incremento de 21,95 por ciento respecto al presupuesto del año 2024".

Moreno ha destacado que "los presupuestos de este año 2026 son unas cuentas responsables, realistas y pensadas para seguir mejorando la ciudad, y que además recogen la mayor cantidad de fondos europeos de la historia de Talavera: 14.300.00 euros".

El edil de Vox ha declarado que "este presupuesto no es fruto de la improvisación ni del marketing político, sino del trabajo, la planificación y la responsabilidad".

"Dichos presupuestos podemos definirlos como una cuentas expansivas, realistas, de transformación y de mejora de la ciudad". Dichos presupuestos para el año 2026 supondrán "un verdadero proyecto de ciudad, unas cifras que crecen para mejorar la vida de los vecinos de Talavera, que es lo realmente importante".

EL PSOE CRITICA QUE "LLEGAN 6 MESES TARDE"

Por el contrario, el Grupo Municipal Socialista ha criticado que el presupuesto llega "con seis meses de retraso", afirmando que "no da respuesta a los problemas reales de la ciudad y además hipoteca el futuro de Talavera con un nuevo endeudamiento".

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha afirmado que mientras en otras administraciones ya se están elaborando los presupuestos de 2027 "en Talavera estamos aprobando el de 2026 a pesar de que es el documento más importante que tiene un gobierno".

Desde el Grupo Socialista han considerado que este retraso evidencia la "falta de seriedad" tanto del presupuesto como del Gobierno local.

En este sentido, han afirmado que "el presupuesto ha llegado cuando ha querido Vox, no cuando lo ha decidido el alcalde" lo que viene a demostrar "quién manda realmente en el Gobierno local y no es José Julián Gregorio".

Además, han argumentado que las cuentas vuelven a estar "muy desequilibradas" puesto que la mayor parte de las inversiones y del gasto se concentra "en las áreas gestionadas por los cuatro concejales de Vox".

En este sentido, el Grupo Socialista ha asegurado que la situación de Talavera "es hoy peor que en 2023 e incluso peor que hace un año".

El PSOE ha afirmado que el presupuesto no da respuesta a problemas de la ciudad como el servicio de recogida de basura, que "no funciona".

En la misma línea han reclamado que se dote de recursos a la creación de nuevas plazas para Policía Local, asfaltado, manetiniemto de la muralla y políticas municipales de vivienda. Asimismo, han reclamado mayor dotación al mantenimiento de instalaciones deportivas y al servicio de autobuses urbanos.

El portavoz del Grupo Socialista también ha mostrado su preocupación por el préstamo de siete millones de euros que contempla el presupuesto de 2026.

"Lo verdaderamente Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Talavera de la Reina histórico de este presupuesto no son las inversiones, sino que el Gobierno de Talavera vuelve a recurrir a los préstamos para seguir endeudando a la ciudad".

Con esta operación de siete millones de euros la deuda municipal alcanzará los 43 millones de euros a 31 de diciembre de 2026, han afirmado, argumentado que se trata de una cifra muy superior a la existente al inicio del mandato. Además, ha recordado que en 2025 el Gobierno de PP y Vox dejaron sin gastar 11 millones de euros.

"Han tirado de tarjeta de crédito y con ello han endeudado a todos los talaveranos y talaveranas" han lamentado desde el Grupo Socialista, "pero lo más grave es que, además de pagar más impuestos que nunca, la ciudad no mejora y los servicios públicos siguen deteriorándose".