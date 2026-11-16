Arbancón, Escalona o Yepes, localidades de C-LM galardonadas en los Premios Nacionales de Pueblos Mágicos de España 2027

Padrón, Iznatoraf y Uncastillo lideran los Premios Nacionales de Pueblos Mágicos de España 2027 - PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA

MADRID/TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arbancón (Guadalajara) o las localidades toledanas de Yepes o Escalona se encuentra entre los municipios galardonados en el marco de la iniciativa Pueblos Mágicos de España, que ha fallado sus Premios Nacionales y Regionales 2027.

Se trata de una edición que otorga 17 distinciones nacionales y diez reconocimientos autonómicos para impulsar la dinamización económica, la actividad turística y la conservación patrimonial del medio rural.

El municipio coruñés de Padrón encabeza el palmarés al alzarse con el 'Premio Pueblo Mágico del Año'. La localidad coruñesa, que acogió del 23 al 25 de octubre el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, recibe la máxima distinción de esta edición. El reconocimiento pone el foco en su identidad y en el trabajo de quienes contribuyen a mantenerla y compartirla.

Por su parte, Iznatoraf (Jaén) ha sido distinguido con el galardón al 'Desarrollo Turístico Rural' y Uncastillo (Zaragoza) con el de 'Puesta en Valor del Patrimonio', mientras que las Cuevas de Fuentes de León (Badajoz) reciben el 'Premio Monumento Mágico 2027'.

En el ámbito del tejido productivo, el comercio de proximidad y la colaboración institucional, el certamen ha premiado la cooperación público-privada de Arbancón (Guadalajara), el comercio tradicional de Ferreries (Menorca), la promoción de productos locales en Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja) y el turismo gastronómico en Combarro-Poio (Pontevedra).

La gestión sostenible del entorno y la cultura completan el bloque municipal con los reconocimientos a Abrucena (Almería) en gestión de espacios naturales; Alcalá de la Selva (Teruel) en turismo activo; Alfarnate (Málaga) en eventos culturales singulares; y Yepes (Toledo) en mantenimiento de tradiciones.

INNOVACIÓN TURÍSTICA, EMPRESA Y VOTACIÓN POPULAR

El capítulo de innovación y profesionalización del sector ha recaído de forma compartida en los municipios madrileños de Loeches, San Martín de Valdeiglesias y San Lorenzo de El Escorial ('Premio Turismo Inteligente / Innovación Turística'), así como en Tapia de Casariego (Asturias), premiada por su gestión y difusión turística.

Asimismo, la iniciativa ha reconocido la implicación del sector privado otorgando el 'Premio Empresa Comprometida con el Desarrollo Rural' a la agencia Prisma (integrada en MIG).

La comunicación tiene otros dos reconocimientos: el Premio Creador de Contenido 2027, para Viajando con Manuela, y el Premio Comunicación y Promoción del Medio Rural, para Rocío Jiménez, periodista de viajes y estilo de vida de ABC Viajar. Ambos dan visibilidad a la labor de acercar los pueblos a nuevas audiencias, desde formatos y perfiles profesionales diferentes.

Por último, el palmarés se completa con los diez Premios Regionales, decididos por votación popular entre una convocatoria de 169 localidades de la red.

Los municipios ganadores en sus respectivas comunidades son: Arjonilla (Jaén), Belmonte de San José (Teruel), Mula (Murcia), Escalona (Toledo), Zalamea de la Serena (Badajoz), Toro (Zamora), Ribadavia (Ourense), Coaña (Asturias), Valdegovía (Álava) y Villa de Mazo (La Palma).