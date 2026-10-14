Archivo Histórico Provincial de Guadalajara centra su atención en personas anónimas en su ciclo 'Otoño en el Archivo'

Programación 'Otoño en el Archivo'. - JCCM

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara ha anunciado la programación de su ciclo 'Otoño en el Archivo', un programa de actividades culturales que pretende acercar los archivos a la ciudadanía desde una mirada diferente y convertir a las personas anónimas en protagonistas que también dejaron su huella en los documentos que hoy se conservan.

La directora del Archivo Histórico provincial de Guadalajara, dependiente de la Junta, Riansares Serrano, ha recordado que "los archivos suelen hablarnos de grandes acontecimientos, instituciones y personajes, pero entre expedientes, fotografías, actas y documentos administrativos también aparecen las huellas de hombres y mujeres que trabajaron, estudiaron, emigraron, formaron una familia, reclamaron, sus derechos o, sencillamente, siguieron adelante con su vida".

En este sentido, Riansares Serrano ha explicado que "con 'Otoño en el Archivo', queremos detenernos precisamente en esas personas para recuperar su impronta y que nos recuerden que la memoria de una sociedad no está hecha únicamente de grandes protagonistas, sino también de todas esas personas que, día a día, contribuyeron a construirla".

Desde esta premisa, el Archivo organiza una serie de actos con protagonistas anónimos que incluye presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, una exposición y la proyección de un documental, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La proyección 'La aldea olvidada', de Guillermo Chicharro, tendrá lugar el 3 de diciembre.

Mañana, día 15, a las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'Las muñecas de trapo tienen dientes', de Albertina Oria; el día 22 a la misma hora Alfonso López Beltrán presentará el libro 'Mientras aún había tiempo'; el 12 de noviembre, a las 18.30 horas, el notario Plácido Barrios Fernández departirá sobre el libro 'Comparecen los olvidados. Mujeres abandonadas, homosexuales, gitanos, prostitutas, esclavos, expósitos y otros en los protocolos notariales', y el 26 de noviembre, a las 18.30 horas, Juan Gómez Bárcena impartirá una conferencia sobre su libro 'Lo demás es aire'.

Respecto a las conferencias, el próximo 5 de noviembre, el profesor de Historia Contemporánea, Juan Pablo Calero Delso, impartirá una conferencia bajo el título de 'Saltar sin red'.

Las mujeres de las clases populares en la Guadalajara finisecular y el 10 de diciembre, Amparo Donderis Guastavino, del Archivo municipal de Sigüenza, hablará sobre 'La atención sanitaria en guerra. Las enfermeras de 1936-1939'.

En cuanto a las mesas redondas, se celebrará una el 19 de noviembre sobre 'Lo que cuentan los archivos. Historias y vidas olvidadas', moderada por Luis Martínez García, coordinador general de Archivos y director del Archivo de Castilla-La Mancha, en la que participarán Pilar Gil, del Archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Verónica Sierra Blas de la Universidad de Alcalá, Manuel Martín Galán, de la Universidad Complutense y Rafael de Lucas, del Archivo Histórico provincial de Guadalajara.

El 17 de diciembre se celebrará otra mesa redonda sobre 'Las colecciones privadas en los Archivos. Una oportunidad de conservación y difusión del Patrimonio Documental', moderada por Laura Fernández García, del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y con la participación de Juan Pablo Calero Delso, en calidad de profesor y coleccionista, Pedro José Pradillo, historiador, artista plástico y coleccionista y José Félix Martos, profesor y coleccionista.

Además, la programación se completará con una exposición que bajo el título de 'La dulce historia de Guadalajara', mostrará una colección de antiguas latas de bizcochos borrachos y que podrá visitarse del 17 de diciembre al 31 de enero de 2027.

La directora del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara ha lanzado una invitación a la ciudadanía para que participen en esta programación que muestra esa parte de la historia construida con personas que no son protagonistas de los libros de historia, pero sí aparecen reflejados en documentos, "a veces es una firma, una fotografía, una solicitud, una carta; otras, apenas una cifra, una anotación o aparecen en un listado. Rastros pequeños que, reunidos, nos permiten acercarnos a cómo era la vida cotidiana de otras épocas de la gente corriente".