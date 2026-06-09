Archivo de Toledo iniciará en julio trabajos de digitalización de documentación a través del convenio con el Ministerio

La viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, en su intervención con motivo del Día Internacional de los Archivos 2026 en Guadalajara. - JCCM

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Toledo iniciará durante la segunda quincena de julio los trabajos de digitalización de documentación histórica en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y FamilySearch.

Esta colaboración permitirá digitalizar y difundir fondos documentales de titularidad estatal conservados en archivos nacionales y provinciales, favoreciendo la investigación genealógica y la elaboración de árboles familiares.

Además, el acuerdo no supone ningún coste para las administraciones públicas y garantiza una mayor accesibilidad a estos documentos a través de las plataformas de FamilySearch y del Portal de Archivos Españoles (Pares), según ha informado la Junta por nota de prensa.

En una primera fase se prevé la digitalización de 50 protocolos notariales del siglo XVI y alrededor de 700 cajas de expedientes de presos procedentes de la prisión de Ocaña. Posteriormente, el proyecto se extenderá al resto de Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha, reforzando la conservación, difusión y consulta del patrimonio documental de la región.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha anunciado esto, en Guadalajara, en la lectura del manifiesto por el Día Internacional de los Archivos 2026. Dicha lectura ha sido realizada por Manuel Martín Galán, profesor jubilado de Historia Moderna y Contemporánea y presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, quien ha señalado la importancia de estos espacios como "veladores de la salud democrática y civil".

En su intervención ante los medios de comunicación, Carmen Teresa Olmedo se ha congratulado de participar en un evento que es clave para poner en valor el trabajo "de quienes día a día trabajan por conservar nuestra memoria y de quienes protegen y clasifican la huella de las sociedades a lo largo de la historia".

Además, ha recordado que los Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha celebrarán este año un total de 19 actividades. En esta edición, con el lema 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros', se pone el foco en el papel de los archivos como garantes de la justicia, los derechos, la memoria y las sociedades democráticas.

Entre las actividades más destacadas, que se desarrollan entre los meses de mayo y junio de 2026, se han celebrado jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas en los Archivos Históricos Provinciales, la lectura pública del Manifiesto que hoy ha traído a la viceconsejera, varias exposiciones dedicadas a la ocupación francesa, la Edad de Plata de la cultura española y la figura de El Greco, así como conferencias, presentaciones de libros y proyecciones de cortometrajes.

La viceconsejera ha destacado que los archivos son centros de memoria fundamentales, esenciales para la transparencia, la investigación histórica y la defensa de los derechos de la ciudadanía, al tiempo que ha puesto en valor la importante inversión realizada en estos espacios el pasado año, que se acercó casi al medio millón de euros.

Castilla-La Mancha cuenta con cinco Archivos Históricos Provinciales, ubicados en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Estos centros, dependientes de la Junta, desempeñan una labor fundamental en la conservación, organización y difusión del patrimonio documental de la región, además de garantizar el acceso de la ciudadanía y de los investigadores a documentos de gran valor histórico, cultural y administrativo.