Arias reivindica el trabajo de Vox en Diputación Toledo para aplicar 'prioridad nacional' al repartir ayudas en su área

Archivo - Daniel Arias (Vox), vicepresidente de la Diputación de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha reivindicado su trabajo en los tres años de legislatura hasta la fecha para conseguir que todos los programas de ayudas que comanda desde su ámbito hayan podido implementar el concepto de 'prioridad nacional', algo que, ha explicado, no significa "excluir" a nadie, sino atender primero a los toledanos que han contribuido al desarrollo de su economía.

En declaraciones a Europa Press, Arias ha apuntado que el concepto de 'prioridad nacional' se limita a "poner encima de la mesa que los españoles van primero a la hora de repartir las ayudas", teniendo en cuenta que "básicamente" casi todas esas ayudas se prestan desde el área que él gestiona. Es por ello que entiende que la directriz de Vox ha conseguido "dar un cambio radical en las políticas que se estaban haciendo en este área", también en el número total de programas disponibles, ya que se ha pasado de "cuatro líneas a catorce", que serán quince dentro de poco.

Insiste además en que con su forma de gestionar "se ha puesto el foco en las personas que más lo necesitan", todo ello sin dejar de lado ese principio de 'prioridad nacional'.

"Allí donde tenemos la posibilidad de dar ayudas, hemos incluido requisitos que fomentan que las personas que han contribuido más en nuestro país y durante más tiempo sean prioridad para recibir estas ayudas", ha enfatizado.

Todo ello gracias a un presupuesto en este apartado que "se ha ido aumentando", algo que ha ocurrido por una "sencilla" razón, y es que todo lo presupuestado, se ejecuta, algo "fundamental" en una institución pública.

Todo el paquete de ayudas para discapacidad, mayores o familias se ha ejecutado con "un mensaje", el de que la Vicepresidencia de la Diputación que ejerce Vox lo ha hecho "para seguir ayudando". "Y las ayudas que damos, están llegando a los toledanos".

La certeza de que están llegando a los ciudadanos toledanos es, según explica Arias, que "uno de los requisitos es que tendrán prioridad las personas que viven en poblaciones más pequeñas y que llevan más tiempo empadronadas", además de las que tienen alguna dependencia o mayor vulnerabilidad económica.

Como ejemplo, habla del programa de comidas para mayores de 65, que antes se regulaba por la norma del "café para todos", pero que al llegar Vox a la gestión del área dictaminó que la edad se bajaba a 60, "pero priorizando a las personas más necesitadas".

Tal y como argumenta, el tiempo de empadronamiento exigido se convierte en "un filtro bastante importante" para que esas ayudas no recalen en personas recién llegadas. "Lo que buscamos es que la gente que lleve aquí tiempo contribuyendo y con perspectivas de quedarse, prime".

Ha ejemplificado este extremo con el hecho de que de los 200 cheques bebé otorgados en 2025 por valor de 1.000 euros, han ido a parar en un 99% "a toledanos". "La persona que acaba de llegar no puede tener prioridad sobre una persona que ya lleva tiempo aquí".

En este punto, alerta de uno de los problemas que sí existen en determinados municipios es el empadronamiento fraudulento. "Lo que no puede ser es que en una casa haya 25 personas. No tiene sentido. En nuestros ayuntamientos esto no sucede, y donde estamos en oposición, estamos vigilantes para que esta situación no se dé".

A vueltas con el concepto, reitera que "prioridad" no quiere decir "exclusión". "Primero los de aquí, y después, si hay recursos, para los que acaban de llegar", argumenta, algo que en cualquier caso no afecta a cuestiones "por razón humanitaria".

UN NUEVO PROGRAMA

Arias avanza algo más de lo que será el programa de ayudas número quince desde su área de gestión, algo inminente y que servirá para dar por triplicado el número de líneas que se encontró al llegar a Bienestar Social y Familia.

Un programa que "va para los jóvenes" y para premiar el "esfuerzo" en los estudios, una iniciativa que se sumará a la ya existente de "becas de excelencia" para estudiantes de secundaria.

Aún así, "hay mucho por hacer todavía", sobre todo porque "hay temas que son muy importantes para las personas con discapacidad a nivel laboral"; y más allá, en asuntos sobre vivienda, "asuntos importantísimos donde las instituciones tienen la obligación de trabajar".

Todas estas acciones serán las que reivindique Vox Toledo a la hora de pedir el voto el próximo año, y es que asegura que "el voto se pide en campaña, pero se gana durante cuatro años".

Arias, que lamenta no haber podido debatir en la Diputación sobre el concepto de 'prioridad nacional', cree que el pleno sería un buen escenario para que PP y PSOE se posicionaran al respecto.