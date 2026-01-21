La ARMH presente este viernes en Huete una publicación que recorre los hospitales militares del Sector Tarancón

Cartel de la presentación de la última publicación de la ARMH de Cuenca. - ARMH

CUENCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca va a presentar el próximo viernes, 23 de enero, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huete s última publicación 'Hospitales de sangre del sector Tarancón. Generalitat de Catalunya y quintacolumnistas'.

Según informa en nota de prensa, en este trabajo se recorre los hospitales militares del Sector Tarancón de los que se conserva memoria y documentación suficiente: Tarancón, Uclés --que incluye un capítulo sobre la fortuna corrida por la biblioteca del monasterio-, Valdeganga de Cuenca, Quintanar de la Orden y Huete.

"En el capítulo de Huete contextualizamos la aparición de los hospitales en unas poblaciones donde el golpe planificado por los caciques y sus lacayos fracasó y damos unas breves pinceladas de la represión en la nueva España fascista, que como bien pueden imaginar no dejó los hospitales aparte", indican.

Desde la asociación ponen en valor que esta última publicación es "el fruto de un esfuerzo voluntario y colectivo".

En otro orden de cosas, indican que, en relación a la represión franquista, han documentado casi mil represaliados en el partido judicial de Huete, trabajando con más de 220 Consejos de Guerra.

"Conscientes que nos faltan ciudadanos víctimas de la ¿justicia? de Franco en nuestras bases de datos", la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica invita a familias de Huete o los pueblos de su partido Judicial que tuvieran parientes represaliados a que se pongan en contacto con sus integrantes.