Un arquitecto supervisará los proyectos de reconstrucción en los pueblos de Guadalajara afectados por los incendios

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GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado, en sesión extraordinaria, un programa de apoyo técnico para actuaciones en los municipios afectados por los incendios forestales de La Mierla y de Selas. Esta nueva medida de apoyo a los pueblos que sufrieron las consecuencias de ambos incendios en las comarcas de la Sierra Norte y de Molina de Aragón se traducirá en la contratación de un arquitecto técnico dedicado específicamente a los proyectos de reparación de los daños que los fuegos y las labores de extinción ocasionaron en dichas localidades.

Según informa la Institución provincial, el profesional que va a contratar la Diputación para realizar esta labor estará adscrito al servicio de Centros Comarcales de la Diputación, de forma que esta tarea excepcional no recaiga sobre el personal técnico actual del servicio, dedicado a atender las demandas ordinarias de los municipios dentro del área geográfica a la que están asignados.

La duración inicialmente prevista de este programa temporal de apoyo técnico para actuaciones en los municipios afectados por los incendios de La Mierla y de Selas es de un año, prorrogable por un año más en caso de ser necesario.