Arranca la media veda en C-LM, que mantiene la caza controlada de la tórtola europea

Arranca la media veda en C-LM. - JCCM

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, abre este jueves, 20 de agosto, la media veda 2026 en la región. Como principal novedad, se mantiene la autorización para la caza de la tórtola europea en condiciones similares a las de 2025, después de los cuatro años de moratoria aplicados por motivos de conservación.

En nota de prensa, el Gobierno regional ha recordado que la caza de esta especie podrá realizarse únicamente los días 22 y 23 de agosto, dentro del cupo regional fijado en 20.777 ejemplares y distribuido entre los 501 cotos autorizados.

Según ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, esta cuota se ha asignado a aquellos cotos que han acreditado capturas en los tres años previos a la prohibición, que han desarrollado mejoras de hábitat desde entonces o que han colaborado en estudios poblacionales de la especie.

La distribución de los cupos se ha realizado de forma proporcional a la media de capturas declaradas, la superficie de los cotos y los modelos ecológicos de presencia de la tórtola europea, garantizando un mínimo de 10 ejemplares por coto.

Además, la autorización exige el uso obligatorio de la aplicación de precinto digital de caza, una herramienta cuyo empleo también se recomienda para el resto de especies de la media veda, especialmente para la codorniz común.

Almodóvar ha recordado que la tórtola europea, una especie migratoria vinculada a medios agroforestales, sufrió un acusado descenso poblacional durante la última década, lo que llevó a la Comisión Europea a suspender su caza en el corredor migratorio occidental entre 2021 y 2024.

Durante ese periodo, Castilla-La Mancha, al igual que el resto de comunidades autónomas, estableció un cupo cero para la especie. El viceconsejero ha señalado que las actuaciones de conservación desarrolladas, entre ellas las mejoras de hábitat, los censos y los planes de gestión adaptativa, han contribuido a la recuperación de las poblaciones, permitiendo reactivar su aprovechamiento cinegético bajo criterios de sostenibilidad".

Asimismo, ha destacado que la vuelta de la caza de la tórtola europea es resultado del trabajo conjunto entre la Administración, el sector cinegético y las entidades conservacionistas. Y ha puesto en valor "el compromiso de los cazadores durante los años de moratoria, tanto por renunciar a su captura como por participar en actuaciones de mejora del hábitat y seguimiento de la especie".

MEDIA VEDA PARA CODORNIZ COMÚN, PALOMA TORCAZ, BRAVÍA Y URRACA

En cuanto al resto de especies, la media veda para la codorniz común, la paloma torcaz, la paloma bravía y la urraca comenzará el 20 de agosto. En el caso de la codorniz común, el periodo se extenderá hasta el 15 de septiembre, mientras que, para la paloma torcaz, la paloma bravía y la urraca finalizará el 21 de septiembre.

La única excepción corresponde a las comarcas de la Serranía Alta de Cuenca y la Alcarria Baja de Guadalajara, donde la temporada de codorniz se desarrollará entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre. Los días hábiles de caza serán los jueves, sábados y domingos.